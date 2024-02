Raro tornado in Indonesia: case danneggiate e decine di feriti | VIDEO

MeteoWeb

Un tornado di dimensioni mai registrate prima nel Paese ha devastato le comunità dell’isola di Giava, nel sud dell’Indonesia, danneggiando case e mandando decine di persone in ospedale. I forti venti del tornado, avvenuto mercoledì 21 febbraio nella provincia di Giava Occidentale, hanno danneggiato i tetti e sparso detriti nell’area. Il tornado non è rimasto a terra per molto tempo, ma durante il suo percorso di distruzione ha ferito almeno 33 persone.

Il Governatore ad interim Bey Machmudin ha definito l’evento un disastro, ma ha affermato che le valutazioni iniziali non indicano che vi siano state vittime. Machmudin ha affermato che gli sforzi di recupero sono già iniziati, con residenti e funzionari governativi che lavorano per rimuovere detriti e alberi caduti.

La gente del posto ha detto che l’evento ha colto di sorpresa la comunità perché faceva molto caldo durante il pomeriggio e improvvisamente è diventato tempestoso.

Le immagini del tornado che ha colpito l'Indonesia

I tornado in Indonesia

I tornado sono un evento relativamente raro in Indonesia, ma si verificano di tanto in tanto. L’Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari ha riferito che un tornado e forti piogge nella stessa provincia hanno danneggiato almeno 49 case all’inizio di febbraio. E nel 2020, un tornado che colpì l’isola indonesiana di Sumatra uccise almeno due persone e danneggiò centinaia di case.

La Dottoressa Erma Yulihastin, climatologa presso il Centro di ricerca per il clima e l’atmosfera, Agenzia nazionale per la ricerca e l’innovazione (BRIN), ha affermato che i tornado nel Sud-Est asiatico sono brevi e più deboli di quelli sperimentati negli Stati Uniti. La stagione delle piogge del Paese inizia generalmente a novembre e dura fino a marzo, ma a causa dell’assenza di wind shear favorevole, la produzione di tornado è bassa.

“Un team di ricercatori del BRIN ricostruirà e indagherà immediatamente il tornado di Rancaekek. La cronologia delle foto e dei video del pubblico e dei media ha davvero aiutato i ricercatori a documentare questo evento estremo”, ha scritto Yulihastin sulla piattaforma social X.

Le inondazioni di metà febbraio hanno sommerso decine di veicoli e case in tutta Giava centrale.

Tornado semina danni in Indonesia

