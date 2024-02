“Esplosione” di rari tornado negli USA: scia di distruzione in 4 Stati dei Grandi Laghi | FOTO

MeteoWeb

Tempeste violente che sembrano aver generato una rara “esplosione” di tornado per febbraio hanno costretto alla fuga gli abitanti del Midwest degli USA, ed hanno lasciato dietro di sé una scia di danni e blackout attraverso 4 Stati dei Grandi Laghi, compresi i sobborghi di Chicago, ponendo fine a una serie di temperature estive, anche record. Circa una ventina di tornado confermati o sospetti nell’Illinois, nell’Indiana, nel Michigan e nell’Ohio hanno disseminato le strade con alberi e rami caduti, distrutto case e fienili, e hanno sparpagliato detriti sia in città che in campagna. Non sono stati riportati feriti.

A Grand Blanc, nel Michigan, vicino a Flint, un tornado confermato – solo il 2° registrato a febbraio in quella parte dello Stato – ha danneggiato quartieri residenziali, sradicato alberi e interrotto le linee del gas nelle prime ore di mercoledì. La sua intensità è stata valutata come EF-2, con venti massimi a 185 km/h.

Le tempeste hanno distrutto un hangar e danneggiato aerei in un piccolo aeroporto nella Contea di Madison, tra Dayton e Columbus. Alberi abbattuti hanno chiuso le strade nella zona finché i detriti non sono stati rimossi. Almeno altri 5 tornado in Ohio sono stati confermati – nelle contee di Montgomery e Greene nel Sud/Ovest dell’Ohio; a Est di Columbus nelle contee di Franklin e Licking; a Hilliard nella contea di Franklin; a Est di London nella contea di Madison e appena a Sud di West Jefferson; vicino a Springfield nella contea di Clark. Quest’ultimo è stato valutato con una intensità di EF-2.

L’ufficio meteorologico di Chicago del National Weather Service ha riportato che almeno 11 tornado confermati hanno toccato terra nel Nord dell’Illinois, compresi 10 nell’area di Chicago. A Geneva, nei sobborghi occidentali della città, le tempeste hanno sradicato alberi e lasciato alcune case con finestre rotte e porte spazzate via martedì sera, ha confermato il capo dei pompieri Mike Antenore.

Le tempeste si sono verificate dopo un caldo insolito in gran parte della regione nei giorni precedenti. Le alte temperature sono state seguite mercoledì da un ritorno al clima invernale, con neve e temperature molto basse in alcune aree.

Il tempo caldo e le tempeste violente, compresa grandine fino a 2,5 cm di diametro, di martedì e mercoledì, sono eventi insoliti per l’area in questo periodo dell’anno, ha sottolineato il meteorologo Dave Kook dell’ufficio del National Weather Service a Detroit: “Non è tipico della fine di febbraio in nessun modo“, “fondamentalmente, è un mese in anticipo per il Sud/Est del Michigan“.

Robert Trapp, professore e direttore della School of Earth, Society & Environment presso la University of Illinois Urbana-Champaign, ha concordato sul fatto che i tornado di febbraio nello Stato sono “rari, ma non senza precedenti“. Secondo i record risalenti al 1955, 4 tornado EF1 hanno toccato terra nello Stato il 28 febbraio 2017, mentre un tornado EF2 è stato registrato il 28 febbraio 1974, ha elencato Trapp. Anche i tornado di marzo sono rari, verificatisi solo nel 1956, 1961, 1976 e 1983.

