I trattori tornano in centro a Roma, nuova manifestazione

I trattori partiti dal presidio di via Nomentana hanno finalmente raggiunto il centro di Roma, dirigendosi verso Bocca della Verità, dove è imminente l’avvio della manifestazione del Maf (Movimenti Agricoli Federati). Alla manifestazione partecipano anche gli agricoltori del movimento Riscatto Agricolo, che hanno mantenuto il loro punto di raccolta a Roma. “Siamo tornati in piazza per incontrare i cittadini e per spiegare le motivazioni della nostra protesta“, ha spiegato Roberto Rosati, uno dei portavoce. “Rimarremo qui fino alle 16 e alle 12 faremo una conferenza stampa per rispondere a tutte le domande“. Al presidio di via Nomentana, sono già stati consegnati 15mila kg di spinaci freschi “che verranno donati a tutti i cittadini che ci visiteranno oggi e domani“, continua Rosati. “Poiché ci preoccupiamo per l’ambiente, chiediamo gentilmente ai visitatori di portare le proprie borse riutilizzabili per il riempimento“.

