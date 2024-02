Montagna: trovato in gravi condizioni escursionista disperso sul Pian de le Femene

MeteoWeb

Era uscito per una camminata sul Pian de le Femene, sulle Prealpi bellunesi, ma non aveva fatto rientro a casa. Nella notte, sono scattate le ricerche di un 72enne di Casier (Treviso). Oggi l’uomo è stato ritrovato in gravi condizioni, probabilmente a causa di un malore. Una squadra del Soccorso Alpino, insieme a un’unità cinofila, lo ha trovato fuori sentiero, al limite dell’area boschiva, vicino al Monte Cor.

