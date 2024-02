La tuta alare non si apre: precipita e muore nel Lecchese

MeteoWeb

Un uomo è stato trovato morto in una zona impervia di Abbadia Lariana, in provincia di Lecco, dopo essere precipitato sulla parete del Forcellino. A dare l’allarme una persona che ha riferito di avere visto qualcuno lanciarsi con tuta alare dal Forcellino e cadere in avvitamento senza apertura della vela (quota stimata 200/300 metri di altezza). Dopo ulteriore riscontro, è stata confermata la non apertura della vela. Al momento – spiegano i soccorritori – non è noto se si tratta effettivamente della vela di emergenza di una tuta alare o se vela da discesa da paracadutismo classico. La vittima non è stata ancora identificata. Sul posto sono intervenuti l’elisoccorso, il Soccorso Alpino e la Polizia di Stato.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.