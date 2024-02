Umidità e temperature elevate in Calabria: a Lorica le piste restano chiuse

MeteoWeb

Le recenti condizioni meteo bloccano le piste di Lorica, in Sila. Lo conferma una nota di Ferrovie della Calabria, gestore degli impianti di risalita e delle piste da sci del comprensorio di Lorica, in cui viene comunicata la chiusura delle piste. “Le recenti condizioni meteorologiche hanno rappresentato un ostacolo significativo per le operazioni di manutenzione delle piste da sci nella Valle dell’Inferno. Le ultime due giornate sono state caratterizzate da temperature insolitamente elevate e un elevato tasso di umidità, fattori che hanno compromesso le condizioni del manto nevoso”, si legge nella nota.

“Nonostante gli strenui sforzi dei nostri operatori, le temperature sopracitate non hanno permesso di procedere con successo al ripristino delle piste. Pertanto, ci troviamo nell’impossibilità di aprire le piste da sci fino a quando non si verificheranno condizioni meteorologiche più idonee, caratterizzate da temperature più rigide e precipitazioni nevose che possano contribuire al ripristino della sicurezza delle piste e del manto nevoso”, viene spiegato.

“Di conseguenza, per la giornata di domani, le piste da sci della Valle dell’Inferno rimarranno chiuse al pubblico”, spiega la nota, nella quale si sottolinea che resteranno chiuse fino a nuova comunicazione. “L’impianto di cabinovia rimarrà aperto, così come i rifugi di monte e di valle, per gli amanti della montagna che invitiamo a raggiungere la vetta per godere del panorama sempre suggestivo di Botte Donato. Intanto continueremo a monitorare attentamente la situazione e forniremo aggiornamenti giornalieri sulla condizione delle piste e del manto nevoso presso Botte Donato”, conclude la nota.

