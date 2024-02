Una donna sostiene di possedere il Sole: “L’umanità dovrà pagarmi”

MeteoWeb

Nel vasto universo delle stranezze legali, spesso emergono storie che sfidano la logica e la razionalità umana. Una di queste è la storia di Ángeles Duràn, una donna spagnola che ha dichiarato di possedere nientemeno che il Sole stesso. “L’ho registrato dal notaio, l’umanità dovrà pagarmi“, afferma con convinzione, incanalando un’affermazione audace che promette di cambiare il destino dell’umanità.

La donna convinta di possedere il Sole

Ángeles Duràn, una residente della pittoresca regione della Galizia, ha sconvolto il mondo con la sua audace affermazione di possedere la nostra stella madre. Armata di un atto notarile e una conoscenza della legge che sorprenderebbe anche i più esperti giuristi, Ángeles ha reclamato la proprietà del Sole basandosi su un curioso vuoto legislativo. “Conosco la legge e ho sostenuto legalmente la mia richiesta“, dichiara con sicurezza, evidenziando la sua determinazione nell’affrontare questa impresa senza precedenti.

Il piano e i profitti da dividere

Ma qual è il fine di questa insolita impresa? “Quando hai una proprietà, non puoi non sfruttarla“, prosegue Ángeles, delineando un piano ambizioso che potrebbe rivoluzionare l’intero panorama economico mondiale. L’umanità, sostiene, dovrebbe pagare una tassa sull’utilizzo del Sole, in particolare coloro che traggono beneficio dall’energia solare. “Le compagnie elettriche beneficiano dei fiumi, che sono di tutti, quindi spero di poter approfittare anche del Sole“, spiega con fermezza, delineando una logica che potrebbe sconvolgere il modo in cui percepiamo la proprietà e l’utilizzo delle risorse naturali.

Ma i profitti non saranno ingordamente accumulati nelle sue tasche. La metà andrà al governo spagnolo, il 20% al fondo pensione nazionale, il 10% alla ricerca e un altro 10% verrà destinato a combattere la fame nel mondo. Rimarrà solo il 10% per la stessa Ángeles, una percentuale che dimostra il suo intento non solo di arricchirsi, ma di fare del bene alla collettività.

Cosa significa possedere una parte dell’universo? E fino a che punto la legge può estendersi nello spazio cosmico? Sono interrogativi che meritano una riflessione attenta, poiché mentre l’umanità esplora sempre di più le frontiere del cosmo, potrebbe ritrovarsi ad affrontare dilemmi giuridici che un tempo sembravano appartenere solo alla fantascienza. Ángeles Duràn, con il suo Sole in mano, ci ha fatto alzare lo sguardo verso il cielo con una nuova domanda: chi possiede davvero le stelle?

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.