Gli Stati Uniti stanno tracciando un pallone aerostatico ad alta quota che sta sorvolando la parte occidentale del Paese, segnalato l’ultima volta sopra il Colorado ed è in movimento verso est. L’aeronautica ha stabilito che il pallone non è una minaccia ma le sue origini e il suo obiettivo non sono ancora stati determinati.

Esattamente un anno fa il precedente che aveva destato grande scalpore sui media di tutto il mondo per i palloni-spia cinesi sul cielo USA.

