Vaccini terapeutici per il Tumore: speranza di una terapia personalizzata

MeteoWeb

Nel vasto panorama delle terapie contro il cancro, c’è un settore che si distingue per la sua innovazione e promessa: l’immunoterapia. Non si tratta della classica strategia sportiva per prevenire le malattie, ma di un approccio che coinvolge direttamente il sistema immunitario nell’attacco ai tumori. Il concetto fondamentale è risvegliare le cellule “sentinella” del corpo, che il tumore ha neutralizzato o ingannato, e istruirle a riconoscerlo come un nemico da combattere dall’interno, in una sorta di addestramento alla guerra biologica.

La nuova terapia

Da anni, varie forme di immunoterapia sono impiegate contro diversi tipi di tumori, come il melanoma e i tumori del sangue, attraverso farmaci immunoterapici e terapie come le CAR-T. Tuttavia, l’ultima frontiera di questa rivoluzione è rappresentata dai vaccini terapeutici, attualmente in fase avanzata di ricerca per il trattamento di tumori come il melanoma, il tumore al polmone, al rene, al pancreas e altri ancora.

Il professor Paolo Ascierto, direttore dell’Unità di Oncologia Melanoma presso l’Istituto Nazionale Tumori Fondazione G. Pascale di Napoli, sottolinea l’accelerazione nello sviluppo di vaccini a mRNA dopo l’esperienza con il Covid-19. Tuttavia, questo tipo di ricerca ha radici che risalgono a diversi anni fa, con studi avviati già nel 2017 per il melanoma e il tumore al polmone. Gli impieghi più significativi dei vaccini terapeutici si trovano attualmente nel trattamento adiuvante, dopo l’asportazione del tumore.

L’innovazione dei vaccini terapeutici risiede nella loro capacità di adattarsi al singolo paziente. Molti di essi sono personalizzati, costruiti su misura in base alle caratteristiche del tumore di ciascun individuo. Questo approccio mirato consente alle cellule immunitarie di riconoscere le proteine specifiche del tumore e di attaccarlo con precisione chirurgica, distruggendo le cellule malate.

Non mancano le sfide

Tuttavia, non mancano sfide significative nel campo dei vaccini terapeutici. Il loro costo elevato e la necessità di inviare campioni di tessuto tumorale a laboratori specializzati all’estero possono rappresentare ostacoli alla loro diffusione e accessibilità. Inoltre, l’attesa per ottenere il vaccino personalizzato può variare da 6 a 8 settimane, ritardo che potrebbe compromettere l’efficacia della terapia in alcuni casi.

Recentemente, la rivista Nature ha pubblicato risultati promettenti riguardanti l’efficacia di un vaccino a mRNA nel trattamento del tumore al pancreas, una malattia per la quale le opzioni terapeutiche sono ancora limitate. Anche le sperimentazioni sui vaccini terapeutici nel tumore al polmone sono molto avanzate, con l’obiettivo di combinarli con farmaci immunoterapici per massimizzare l’efficacia della terapia, sia nelle fasi iniziali che in quelle avanzate della malattia.

In definitiva, l’immunoterapia rappresenta una svolta significativa nel trattamento del cancro, offrendo nuove speranze per i pazienti affetti da tumori difficili da trattare con le terapie convenzionali. Sebbene ci siano ancora sfide da affrontare, i progressi nella ricerca sui vaccini terapeutici suggeriscono che il futuro della lotta contro il cancro potrebbe essere sempre più personalizzato e mirato, portando a una migliore prognosi e qualità di vita per i pazienti.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.