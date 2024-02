Valanga a bordo pista a Madonna di Campiglio

MeteoWeb

Il Soccorso Alpino del Trentino è intervenuto nel primo pomeriggio per una valanga avvenuta a bordo della pista Spinale-Direttissima, nel comprensorio sciistico di Madonna di Campiglio, in Trentino. La pista era stata chiusa proprio per il pericolo di distacchi in seguito alle copiose nevicate delle ultime ore. L’allarme è scattato pochi minuti prima delle 14.

Sul posto sono intervenuti una decina di operatori del Soccorso Alpino, tra il personale della stazione di Madonna di Campidoglio, l’equipe tecnica di elisoccorso e un’unità cinofila. Sono state effettuate delle ricerche attraverso l’impiego di Artva, rilevatore Recco, sonde da Valanga e cani per la ricerca delle persone. Gli approfondimenti hanno permesso di confermare che nessuno è rimasto travolto nel distacco.

