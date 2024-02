Valanga a Racines: un morto e due feriti gravi in Alto Adige

MeteoWeb

Dopo le abbondanti nevicate degli ultimi giorni, è alto il rischio valanghe sulle Alpi. Diverse si sono verificate oggi e purtroppo una di queste ha provocato anche una vittima. La valanga che si è staccata questo pomeriggio a Racines di Dentro, in Alto Adige, ha travolto tre persone, uccidendo una donna e ferendo in maniera grave altre due persone.

La valanga è caduta in zona Wumblsalm, una zona piuttosto isolata a oltre un chilometro di distanza dagli impianti di risalita. L’allarme è stato lanciato verso le ore 17. Sul posto sono intervenuti tre elicotteri di emergenza, i Vigili del Fuoco volontari e il Soccorso Alpino. Tutti e tre gli escursionisti avevano l’Arva, il dispositivo elettronico per la localizzazione di persone sotto la neve, e sono stati velocemente individuati e recuperati. Mentre per la donna non c’è stato nulla da fare, gli altri due sono stati portati all’ospedale di Bolzano in gravi condizioni.

I tre escursionisti travolti dalla valanga sono turisti tedeschi che stavano effettuando un’escursione di scialpinismo. Avrebbero deciso di intraprendere la gita nonostante in quella zona il pericolo valanghe fosse ‘moderato’ dopo le forti nevicate delle ultime ore che avevano fatto cadere anche oltre mezzo metro di neve fresca.

