Il Soccorso Alpino è stato attivato ed è diretto sulle Pale di San Martino, in Trentino, a seguito di una valanga che, secondo i primi resoconti, si sarebbe staccata dalla cima dei Bureloni. Al momento non sono disponibili informazioni riguardo al coinvolgimento di persone. La segnalazione è giunta al Numero Unico per le Emergenze, il 112, verso le 12:15 e l’intervento è attualmente in corso.

