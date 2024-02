Valanghe Trentino, pericolo marcato di grado 3

MeteoWeb

Superata l’allerta meteo, permane in Trentino la massima attenzione rispetto a pioggia e neve, mentre il bollettino valanghe Euregio segnala un pericolo marcato di grado 3, su una scala da 1 a 5. Secondo MeteoTrentino, oggi – giovedì – ci saranno deboli piogge intermittenti più probabili in serata e nella prossima notte. Venerdì sono attese precipitazioni moderate a tratti diffuse con quota neve in calo a 1.300 m circa; oltre i 1.500 metri cadranno mediamente 10 – 25 centimetri di neve e quantitativi minori a quote inferiori. Sabato saranno possibili deboli precipitazioni nevose oltre i 1.500 metri circa, mentre tra domenica e lunedì le precipitazioni saranno diffuse, con il limite della neve a 1.300 metri circa e localmente sotto.

