Vasto incendio in Australia, 30mila evacuati nello Stato di Victoria

I vigili del fuoco in Australia si trovano attualmente impegnati nel contrastare un incendio che è scoppiato quasi una settimana fa nella città rurale di Bayindeen, situata a circa 190 km a Ovest di Melbourne, e che ad oggi non è ancora stato domato. Questo incendio è tra i più gravi mai registrati nel Paese e ha portato all’evacuazione di circa 30.000 persone. La CNN riporta che Bureau of Meteorology ha emesso avvisi sui pericoli legati alle condizioni climatiche estreme, caratterizzate da caldo e aridità, con la presenza di rischi di incendi che vanno da estremi a catastrofici in alcune zone del Victoria e dell’Australia Meridionale.

Nella regione colpita sono previsti anche temporali intensi, che aumentano il rischio di fulmini secchi, fenomeno in cui le precipitazioni evaporano prima di toccare il suolo. Circa 30mila persone hanno ricevuto l’ordine di evacuare alcune aree del Victoria a causa di questa emergenza. Le temperature sono in rapido aumento, raggiungendo picchi di +40°C, con venti che soffiano a velocità comprese tra i 60 e i 70 km/h.

