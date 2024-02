Velocità eccezionale per un aereo passeggeri: raggiunti i 1329km/h grazie ad una poderosa corrente a getto

MeteoWeb

Il volo China Airlines 5116 ha raggiunto la velocità di 1329km/h mentre volava verso est sull’Oceano Pacifico giovedì 25 gennaio, battendo potenzialmente i record informali per i viaggi di passeggeri. Il volo commerciale, partito da Taipei, è atterrato con più di un’ora di anticipo a Los Angeles, spinto da eccezionali venti a favore. Una ruggente corrente a getto del Pacifico, infatti, potenziata da El Niño, muovendosi a più di 400km/h, ha dato una spinta impressionante al volo.

Non vengono conservati record ufficiali per le velocità dei voli commerciali, ma un recente articolo su Simple Flying afferma che un Boeing 747 della British Air in volo vicino alla Groenlandia ha stabilito un record quando ha raggiunto i 1327km/h nel febbraio 2020.

Anche altri voli sono stati spinti dai venti estremamente forti ad alta quota la scorsa settimana. Ad esempio, il volo 6 della China Airlines, che ha volato sulla stessa rotta del volo 5116 nella giornata di venerdì 26 gennaio, ha raggiunto i 1323km/h.

I venti della corrente a getto hanno persino permesso a questi aerei di superare la velocità del suono (1234km/h). Il volo China Airlines 5116, un Boeing 777, ha una velocità di crociera di 907km/h, ma la corrente a getto lo ha portato a oltre 1300km/h, proprio come camminare su un nastro trasportatore aumenta la velocità di un pedone. Ma l’aereo non ha infranto di per sé la barriera del suono. Anche se la sua velocità al suolo era maggiore della velocità del suono, si muoveva comunque nell’aria circostante alla normale velocità di crociera. In sostanza, anche l’aria circostante si muoveva.

China Airlines 5116 ha compiuto il suo percorso di 11.500km in sole 10 ore e 18 minuti, per una velocità media di circa 1126km/h! Ciò include il decollo, l’atterraggio e tutti i punti più lenti del viaggio. Lavorando “contro” la corrente a getto, un volo medio in direzione ovest da Los Angeles a Taipei dura solitamente 14 ore e 40 minuti.

Altri voli superveloci della scorsa settimana

Giovedì 25 e venerdì 26 gennaio, ci sono stati altri voli superveloci. Tra cui:

il volo Philippine Airlines 112 da Manila a Los Angeles ha raggiunto la velocità di 1318km/h

il Delta 276 da Tokyo a Detroit ha raggiunto 1314km/h

il volo Delta 26 da Seul ad Atlanta ha raggiunto la velocità di 1310km/h

China Airlines 5382 da Taipei a Los Angeles ha raggiunto i 1306km/h.

Cosa ha reso la corrente a getto così veloce?

La corrente a getto è solitamente più veloce in inverno e la corrente a getto più veloce del mondo tende ad essere sul Pacifico. È facile che il fiume di venti furiosi ruggisca verso est senza che masse terrestri o topografia (montagne, ecc.) lo rallentino a causa dell’attrito. Inoltre, le correnti a getto sono alimentate dai contrasti di temperatura. Poiché l’Oceano Pacifico tropicale è più caldo del normale a causa del fenomeno climatico El Niño, c’è una differenza di temperatura più forte tra i tratti meridionali e settentrionali dell’oceano nell’emisfero settentrionale, il che intensifica la corrente a getto nel mezzo.

Aerei superveloci anche sul Nord Atlantico

Gli aerei possono raggiungere velocità simili sul Nord Atlantico, con le giuste condizioni. Il 7 febbraio 2020, un volo KLM ha raggiunto una velocità al suolo di 1318km/h sopra Terranova.

