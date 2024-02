Vento forte sulla costa del Molise: bloccati i collegamenti Termoli-Tremiti

MeteoWeb

Il forte maltempo che sta colpendo con forti venti e piogge l’Italia sta provocando disagi anche nei trasporti. A causa delle avverse condizioni meteomarine, sono bloccati i collegamenti via mare tra il porto di Termoli e le Isole Tremiti (Foggia). Questa mattina, la motonave “Isola di Capraia” non è salpata, rinforzando gli ormeggi. La Capitaneria di Porto di Termoli ha diramato un avviso di burrasca valido fino alla serata che prevede mare mosso e vento da sud a forza 7. Le forti raffiche di vento hanno creato qualche problema anche ai pedoni.

