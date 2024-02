La visita di Giorgia Meloni a Tokyo sotto la neve | FOTO

MeteoWeb

Grande spettacolo a Tokyo oggi dov’è in corso una forte nevicata proprio in concomitanza con la visita ufficiale del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Il premier ha visitato il santuario Meiji di Tokyo prima di tenere un bilaterale con il primo ministro nipponico Fumio Kishida. In una capitale colpita da una fitta nevicata, il premier ha fatto tappa al santuario scintoista dedicato all’imperatore Meiji, il modernizzatore del Giappone, e alla sua consorte. Come viene spiegato, Meloni ha seguito un percorso aperto in via straordinaria in occasione della sua visita a Tokyo.

Il santuario, che si trova nella zona di Harajuku, nel quartiere di Shibuya, rientra spesso nel programma dei leader stranieri in missione in Giappone.

Il bilaterale Italia-Giappone con il premier Meloni a Tokyo sotto la neve

Nel corso della presidenza italiana del G7 “vogliamo continuare a dedicare particolare attenzione alla tutela dell’ordine internazionale basato sul diritto. Dalla risoluzione pacifica delle crisi globali, al rapporto con i Paesi del Sud globale, con un focus particolare sul continente africano, la sicurezza energetica e alimentare. Il tutto ovviamente intorno a un concetto semplice, che è quello della centralità dell’uomo, fondamentale anche nell’approccio rispetto alle nuove tecnologie“. Così il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nelle dichiarazioni congiunte con il premier giapponese Fumio Kishida, a palazzo Kantei, dopo il bilaterale con Kishida. “Proseguiremo – ha precisato il premier – i nostri colloqui a cena, dove tratteremo le principali questioni dell’agenda internazionale, parleremo della crisi a Gaza, dove entrambe le nostre nazioni sono impegnate a fornire assistenza umanitaria, della situazione del Mar Rosso, che ha ripercussioni sulla stabilità e sul commercio mondiale, ovviamente dell’Indo-Pacifico, area strategica di rilevanza globale, che deve fare i conti con importanti nodi regionali. Parleremo di Ucraina, a pochi giorni dal 24 febbraio, anniversario dell’avvio della guerra di aggressione ad opera di Mosca. Sono tutti temi su cui c’è una forte convergenza di vedute, che è un elemento di base della nostra salda amicizia”

Il messaggio del premier Meloni ai grandi gruppi giapponesi con interessi in Italia

Un forte e reciproco interesse a rafforzare i legami fra settore privato italiano e giapponese. E’ quanto è emerso dall’incontro a Tokyo fra il presidente del Consiglio Giorgia Meloni e i vertici di grandi gruppi giapponesi con interessi in Italia, secondo quanto si apprende da fonti italiane. Davanti ai dirigenti di Mitsubishi Heavy Industries, Hitachi Ltd, Ntt Corporation, Denso Corporation, Ebara Corporation, Mitsubishi Ufj Financial Group Inc (Mufg), Mitsui & Co. Ltd, Marubeni Corporation, riuniti nella residenza dell’ambasciatore italiano a Tokyo, il premier, precisano le stesse fonti, ha sottolineato che l’Italia guarda con grande interesse all’ulteriore sviluppo di partenariati industriali e tecnologici con il Giappone, in particolare nei settori innovativi come la microelettronica, l’energia, l’aerospazio, l’intelligenza artificiale, la biomedicina e la robotica.

L’Italia, è il messaggio trasmesso agli imprenditori come viene spiegato, è particolarmente interessata a lavorare insieme, rafforzare la collaborazione strategica ed esplorare nuove situazioni. Il governo italiano, il concetto rilanciato, è dalla parte del sistema produttivo ed è al lavoro per rafforzare il sistema delle imprese e renderlo più solido per attrarre investimenti. Il Giappone, ha sottolineato ancora Meloni, come riferiscono sempre fonti italiane, è per l’Italia una priorità in Asia e il governo ritiene che anche per il Giappone l’Italia possa essere uno dei principali punti di riferimento. In particolare, viene sottolineato, dopo che lo scorso anno, con la visita del primo ministro Fumio Kishida in Italia, le relazioni bilaterali sono state nettamente rafforzate dall’avvio del partenariato strategico bilaterale.

