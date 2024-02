Il 3° volo del gigantesco razzo Starship di SpaceX potrebbe essere imminente

MeteoWeb

Il 3° volo di prova del gigantesco razzo Starship di SpaceX potrebbe essere imminente, secondo Elon Musk. “Starship doveva volare e il nostro prossimo lancio è previsto tra circa 3 settimane, ma raccomando di attendere ancora alcuni voli di prova prima di salire a bordo,” ha scritto Musk in un post su X. L’imprenditore miliardario ha risposto ad un post del rapper Ye (Kanye West), che aveva chiesto a Musk: “Dov’è il mio razzo?“. I 2 si conoscono da più di un decennio e hanno interagito frequentemente su X/Twitter nel corso degli anni.

Starship, il razzo più grande e potente mai costruito

SpaceX sta sviluppando Starship per trasportare persone e payload sulla Luna, su Marte e oltre. Il veicolo in acciaio inossidabile è composto da 2 elementi – un primo stadio chiamato Super Heavy e un’astronave alta 50 metri chiamata, anche questa, Starship. Entrambi sono alimentati da motori Raptor di SpaceX e sono progettati per essere completamente e rapidamente riutilizzabili.

Finora Starship ha effettuato 2 voli di prova, avvenuti ad aprile e novembre dello scorso anno dal sito di Starbase di SpaceX nel Sud del Texas. Il debutto è terminato con una detonazione controllata appena 4 minuti dopo il decollo, dopo diversi problemi gravi, tra cui il fallimento della separazione dei 2 stadi.

Il 2° volo è stato più fluido: i 33 motori Raptor del Super Heavy hanno superato la fase di accensione iniziale e il booster si è separato da Starship come previsto. Entrambi gli stadi sono però esplosi nel cielo del Texas.

Starship è il razzo più grande e potente mai costruito. Si erge per circa 122 metri quando è completamente impilato, ma le versioni future saranno ancora più grandi, secondo Musk. Starship “sarà almeno 10-15 metri più lungo nella versione 3,” ha scritto Musk in un post su X.

Il 3° volo

SpaceX si sta preparando per il 3° volo da un po’ di tempo. Durante il fine settimana, ad esempio, l’azienda ha trasportato entrambi gli stadi di Starship al pad di Starbase e li ha impilati. La Federal Aviation Administration degli Stati Uniti sta ancora indagando su quanto accaduto nel lancio di novembre, quindi non è chiaro quando SpaceX otterrà una licenza per il prossimo lancio.

