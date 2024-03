Quando il Sole fece calare le tenebre: ecco cosa accadde il 13 marzo 1989 in Québec

MeteoWeb

Il 13 marzo 1989, una potente tempesta geomagnetica si è verificata sulla Terra, causando un blackout di 9 ore nell’impianto di trasmissione elettrica del Québec, in Canada. L’evento ha avuto un impatto significativo sulla regione, lasciando al buio oltre 6 milioni di persone e causando danni stimati per miliardi di dollari.

Cause

L’origine della tempesta è stata un’eruzione solare di eccezionale intensità verificatasi il 9 marzo 1989. L’emissione di particelle cariche dal Sole ha colpito la Terra, creando un’intensa tempesta geomagnetica. Il campo magnetico terrestre, perturbato dall’evento solare, ha indotto correnti elettriche parassite nelle linee di trasmissione elettrica del Québec, causando il sovraccarico e il blackout.

Effetti del blackout

Il blackout ha avuto un impatto significativo sulla vita quotidiana in Québec. Oltre al disagio per la mancanza di elettricità, l’evento ha causato interruzioni di servizi essenziali come acqua, trasporti e telecomunicazioni, danni a infrastrutture critiche come ospedali, aeroporti e sistemi di sicurezza, perdite economiche per le aziende e i cittadini, disagi e inconvenienti per la popolazione

Lezioni apprese e misure preventive

L’evento del 13 marzo 1989 ha evidenziato la vulnerabilità delle infrastrutture critiche alle tempeste geomagnetiche. A seguito di questo evento, sono state adottate diverse misure per migliorare la resilienza dei sistemi elettrici, come l’implementazione di sistemi di protezione contro le correnti parassite, il miglioramento del monitoraggio del campo magnetico terrestre, lo sviluppo di piani di emergenza per la gestione di blackout causati da tempeste geomagnetiche.

La tempesta geomagnetica del 13 marzo 1989

La tempesta geomagnetica del 13 marzo 1989 è stato un evento di grande rilevanza scientifica e sociale. La sua analisi ha contribuito a migliorare la comprensione dei fenomeni geomagnetici e ha portato all’adozione di misure per mitigare i rischi associati a tali eventi. La ricerca in questo campo continua, per migliorare la capacità di prevedere e gestire le tempeste geomagnetiche e proteggere le infrastrutture critiche.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.