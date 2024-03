Dal 15 marzo tornano gli appuntamenti della 13esima Giornata della Meteorologia

MeteoWeb

Dal 15 al 17 marzo, il 12 e il 13 aprile e il 26 maggio, torna la 13esima Giornata della Meteorologia, manifestazione no profit organizzata da Datameteo Educational con Una Mano per i Bambini onlus, il Comune di Busca e Datameteo come Main partner. Gli eventi di marzo si svolgeranno a Saluzzo (CN) nell’ambito del Terres Monviso Outdoor Festival, mentre gli eventi di aprile e maggio si svolgeranno a Busca, sempre nel Cuneese. Il programma prevede talk su eventi estremi, agricoltura e natura in un clima che cambia, Meteo Outdoor Educational: didattiland, clima, natura, volo, e tanto altro. Tra i tanti ospiti della 13esima Giornata della Meteorologia, ci saranno Giulia Perin, Textile designer e il meteorologo di Rai Pubblica utilità Andrea Vuolo.

