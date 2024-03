Il 16 marzo 1926 iniziava l’era dei viaggi nello Spazio

MeteoWeb

Il 16 marzo 1926 è una data che segna una pietra miliare nella storia dell’umanità, il fisico statunitense Robert H. Goddard quel giorno lanciò con successo il primo razzo a propellente liquido. Questo evento rivoluzionario aprì le porte all’era dei viaggi spaziali, inaugurando un nuovo capitolo nell’esplorazione del cosmo.

Il contesto storico e le ricerche di Goddard

All’inizio del XX secolo, l’idea di un viaggio nello Spazio era ancora relegata al regno della fantascienza. Tuttavia, la mente visionaria di Goddard era già proiettata verso il futuro. Fin dalla giovane età, era affascinato dalla possibilità di esplorare altri mondi e dedicò la sua vita allo studio e allo sviluppo di tecnologie che avrebbero reso questo sogno una realtà.

Nel 1914, Goddard pubblicò un articolo rivoluzionario intitolato “A Method of Reaching Extreme Altitudes“, in cui delineava i principi scientifici alla base del volo spaziale mediante razzi a propellente liquido. Nonostante l’iniziale scetticismo della comunità scientifica, Goddard perseverò nei suoi studi e nel 1926 ottenne il primo brevetto per un razzo a combustibile liquido.

Il lancio del 16 marzo 1926

Il primo lancio di un razzo a propellente liquido ebbe luogo ad Auburn, Massachusetts, nella fattoria degli zii di Goddard. Il razzo, soprannominato “Nell” in onore della moglie di Goddard, era un semplice assemblaggio di tubi metallici e pesava circa 12 kg. Era alimentato da una miscela di ossigeno liquido e benzina e raggiunse un’altezza di 12,5 metri con una velocità di 90 km/h.

L’impatto del lancio e l’eredità di Goddard

Nonostante la modesta portata del primo volo, il successo di Goddard rappresentò una svolta epocale. Il suo razzo dimostrò la validità del concetto di propellente liquido e aprì la strada a un futuro di esplorazione spaziale.

Nei decenni successivi, il lavoro di Goddard venne portato avanti da altri pionieri dell’astronautica, come Wernher von Braun e Sergei Korolev, che si ispirarono alle sue ricerche per sviluppare i primi missili balistici e i razzi che avrebbero portato l’uomo sulla Luna.

L’inizio dell’era spaziale

Il lancio del primo razzo a propellente liquido di Robert H. Goddard il 16 marzo 1926 è stato un evento di fondamentale importanza nella storia dell’umanità. Questo evento ha segnato l’inizio dell’era spaziale e ha aperto la strada a un futuro di esplorazione e scoperta del cosmo. Il coraggio, la perseveranza e la visione di Goddard hanno ispirato generazioni di scienziati e ingegneri e il suo lascito continuerà a influenzare il futuro dell’esplorazione spaziale per molti anni a venire.

