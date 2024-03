Il 17 marzo 180 la morte di Marco Aurelio e la fine di un’epoca

MeteoWeb

Il 17 marzo 180 d.C., l’imperatore romano Marco Aurelio Antonino Augusto morì all’età di 58 anni. La sua morte segnò la fine di un’epoca, non solo per l’Impero Romano, ma anche per la storia della filosofia. Marco Aurelio, infatti, non era solo un abile condottiero e un saggio amministratore, ma anche un profondo pensatore che lasciò in eredità al mondo un’opera filosofica di inestimabile valore: i “Ricordi”.

Le cause della morte

Le cause precise della morte di Marco Aurelio non sono del tutto chiare. Le fonti antiche riportano che morì di “peste” o di “febbre”. Tuttavia, alcuni studiosi moderni ipotizzano che la sua morte possa essere stata causata da altre cause, come un’emorragia interna o un infarto.

L’eredità politica

Con la morte di Marco Aurelio, il trono imperiale passò al figlio Commodo, un giovane che si rivelò ben presto un imperatore inetto e crudele. Il regno di Commodo portò a un periodo di declino per l’Impero Romano, che solo con la dinastia dei Severi, a partire dal 193 d.C., avrebbe conosciuto una nuova fase di stabilità e prosperità.

L’eredità filosofica

L’eredità più importante di Marco Aurelio è senza dubbio la sua opera filosofica, i “Ricordi“. In quest’opera, Marco Aurelio medita sulla natura della vita, del bene e del male, del destino e della libertà. I suoi scritti sono permeati da una profonda saggezza e da un sincero anelito alla perfezione morale.

L’influenza di Marco Aurelio

Il pensiero di Marco Aurelio ha avuto un’influenza enorme sulla filosofia occidentale, in particolare sullo stoicismo. Le sue idee hanno ispirato pensatori di tutte le epoche, da Seneca a Kant, da Nietzsche a Hannah Arendt.

