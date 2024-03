Il 17 marzo 1861 veniva proclamato il Regno d’Italia

MeteoWeb

Il 17 marzo 1861 rappresenta una data fondamentale nella storia italiana: con la promulgazione della legge n. 4671 del Regno di Sardegna, Vittorio Emanuele II assume il titolo di Re d’Italia, sancendo la nascita ufficiale del Regno d’Italia. Questo evento segna il culmine di un lungo e complesso processo di unificazione nazionale, iniziato con i moti del 1848 e passato attraverso le guerre d’indipendenza e la spedizione dei Mille.

Le premesse

Le premesse per l’Unità d’Italia si possono far risalire all’epoca napoleonica, quando, con la creazione del Regno d’Italia (1805-1814), si diffuse per la prima volta l’idea di una nazione italiana unita. Nel corso del XIX secolo, il sentimento nazionale si rafforzò grazie all’opera di patrioti come Mazzini, Cavour e Garibaldi, che alimentarono l’aspirazione all’indipendenza e all’unificazione.

Le tappe fondamentali

Il processo di unificazione nazionale attraversò diverse tappe fondamentali:

1848 – I moti del 1848, repressi dalle potenze europee, rappresentarono il primo tentativo di unificazione nazionale;

I moti del 1848, repressi dalle potenze europee, rappresentarono il primo tentativo di unificazione nazionale; 1859 – La seconda guerra d’indipendenza, combattuta contro l’Austria, portò all’annessione della Lombardia al Piemonte;

La seconda guerra d’indipendenza, combattuta contro l’Austria, portò all’annessione della Lombardia al Piemonte; 1860 – La spedizione dei Mille, guidata da Garibaldi, conquistò il Regno delle Due Sicilie;

La spedizione dei Mille, guidata da Garibaldi, conquistò il Regno delle Due Sicilie; 1861 – Il 17 marzo, con la proclamazione del Regno d’Italia, Vittorio Emanuele II divenne Re d’Italia.

Il completamento dell’Unità

L’Unità d’Italia non si completò con la proclamazione del Regno d’Italia del 1861. Mancavano ancora all’appello Roma, il Veneto e il Trentino-Alto Adige.

1866 – La terza guerra d’indipendenza, combattuta contro l’Austria, portò all’annessione del Veneto al Regno d’Italia;

La terza guerra d’indipendenza, combattuta contro l’Austria, portò all’annessione del Veneto al Regno d’Italia; 1870 – Con la presa di Roma, completata il 20 settembre, Roma divenne la capitale d’Italia;

Con la presa di Roma, completata il 20 settembre, Roma divenne la capitale d’Italia; 1918 – Al termine della Prima Guerra Mondiale, con il Trattato di Saint-Germain-en-Laye, l’Italia annesse il Trentino-Alto Adige.

Una pietra miliare

La proclamazione del Regno d’Italia del 17 marzo 1861 rappresenta una pietra miliare nella storia italiana. Sancì la nascita di una nazione unita dopo secoli di divisioni e dominazioni straniere. Il processo di unificazione nazionale fu lungo e complesso, ma il risultato finale fu la creazione di uno Stato indipendente e sovrano che ha contribuito a dare forma all’Europa moderna.

