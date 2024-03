Il 18 marzo 1848 iniziavano le cinque giornate di Milano

MeteoWeb

Le Cinque Giornate di Milano furono un’insurrezione popolare contro il dominio austriaco che si svolse a Milano dal 18 al 22 marzo 1848. La rivolta fu uno dei primi eventi della Prima Guerra d’Indipendenza Italiana e contribuì a ispirare altri moti rivoluzionari in tutta Europa.

Le cause della rivolta

Le cause della rivolta di Milano erano molteplici. Innanzitutto, c’era un crescente malcontento contro il dominio austriaco, che durava da oltre un decennio. Il governo austriaco era visto come oppressivo e autoritario, e i milanesi erano frustrati dalla mancanza di libertà politiche e civili.

In secondo luogo, la situazione economica era difficile. L’economia del Lombardo-Veneto era in crisi, e molti milanesi erano disoccupati o sottoccupati. La carestia del 1847 aveva aggravato la situazione, e la gente era disperata.

In terzo luogo, le notizie delle rivoluzioni che stavano scoppiando in tutta Europa avevano acceso gli animi dei milanesi. In Francia, la monarchia era stata rovesciata e una repubblica era stata proclamata. A Vienna, la capitale dell’Impero austriaco, c’erano state proteste e scontri con la polizia.

Le Cinque Giornate di Milano

La rivolta di Milano iniziò il 18 marzo 1848, quando una folla di cittadini si radunò in Piazza del Duomo per protestare contro il governo austriaco. La folla chiese la rimozione del governatore austriaco, il feldmaresciallo Josef Radetzky, e la concessione di una maggiore autonomia al Lombardo-Veneto.

La scintilla fu l’uccisione, il 18 marzo 1848, di cinque cittadini inermi da parte di una pattuglia austriaca. La notizia scatenò la rabbia popolare e la città si sollevò in rivolta.

Le truppe austriache attaccarono la folla, ma i milanesi si difesero con barricate e armi improvvisate. La rivolta si diffuse rapidamente in tutta la città, e per cinque giorni i milanesi combatterono contro gli austriaci.

La vittoria dei milanesi

Il 22 marzo 1848, gli austriaci furono costretti a ritirarsi da Milano. La rivolta era stata un successo, e i milanesi avevano cacciato gli austriaci dalla loro città.

Le conseguenze della rivolta del 18 marzo 1848

Le Cinque Giornate di Milano ebbero un impatto significativo sulla storia d’Italia. La rivolta ispirò altri moti rivoluzionari in tutta la penisola italiana, e portò alla Prima Guerra d’Indipendenza Italiana.

Anche se la guerra fu persa, le Cinque Giornate di Milano dimostrarono che gli italiani erano pronti a combattere per la loro indipendenza. La rivolta contribuì a creare un senso di unità nazionale tra gli italiani, e pose le basi per l’unificazione d’Italia nel 1861.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.