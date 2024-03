18 marzo 1944, 80 anni fa l’ultima eruzione del Vesuvio

MeteoWeb

Il 18 marzo 1944 il Vesuvio si è svegliato dopo un periodo di relativa quiete, dando vita all’ultima eruzione del vulcano campano. L’evento, seppur non paragonabile alla furia distruttiva del 79 d.C. che seppellì Pompei ed Ercolano, ha segnato la storia del Vesuvio e ha avuto un impatto significativo sulle comunità circostanti. A 80 anni di distanza, ripercorriamo le fasi di questa eruzione, analizzandone le caratteristiche.

Le fasi dell’eruzione

L’eruzione del 1944 ebbe inizio con una serie di scosse di terremoto e attività stromboliana che si intensificarono nel corso di due giorni. Il 18 marzo, una violenta esplosione aprì un nuovo cratere sul fianco del vulcano, dando origine a colate laviche che si riversarono verso i comuni di San Sebastiano al Vesuvio e Massa di Somma. L’eruzione durò circa 11 giorni, durante i quali si alternarono fasi di attività effusiva ed esplosiva, con la produzione di ceneri, lapilli e bombe vulcaniche.

L’impatto dell’eruzione

L’eruzione del 1944 causò la distruzione di gran parte dei centri abitati di San Sebastiano al Vesuvio e Massa di Somma, costringendo all’evacuazione di oltre 12mila persone. Fortunatamente, il Vesuvio risparmiò la città di Napoli, grazie alla direzione dei venti che spinsero la nube di cenere verso sud. Le colate laviche, invece, ricoprirono un’area di circa 7 km², danneggiando coltivazioni e infrastrutture.

L’eredità scientifica dell’eruzione

L’eruzione del 1944 fu un evento di grande rilevanza scientifica. Per la prima volta, un’eruzione del Vesuvio venne documentata in modo così completo e accurato, grazie all’utilizzo di fotocamere, cineprese e strumenti di misurazione. I dati raccolti durante l’eruzione permisero di migliorare la conoscenza del Vesuvio e dei suoi meccanismi di attività, contribuendo allo sviluppo della vulcanologia moderna.

Implicazioni per la gestione del rischio vulcanico

L’eruzione del 1944 ha rappresentato un importante punto di riferimento per la gestione del rischio vulcanico in Italia. L’evento ha spinto al rafforzamento dei sistemi di monitoraggio e di allerta del Vesuvio, nonché all’implementazione di piani di evacuazione più efficienti. La ricerca scientifica sul Vesuvio è in continua evoluzione, con l’obiettivo di migliorare la comprensione del vulcano e la capacità di prevedere future eruzioni.

