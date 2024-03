Il 2 marzo 2004 il lancio della sonda Rosetta verso la cometa 67P

MeteoWeb

Il 2 marzo 2004 ha segnato una pietra miliare nella storia dell’esplorazione spaziale con il lancio della sonda Rosetta dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA) dalla base di Kourou, nella Guyana francese. La sua destinazione: la cometa 67P/Churyumov-Gerasimenko, un corpo celeste ghiacciato che orbita attorno al Sole.

La Missione Rosetta

La missione Rosetta, progettata per un viaggio di 10 anni, rappresentava un’impresa senza precedenti. L’obiettivo principale era quello di studiare da vicino una cometa, raccogliendo dati preziosi sulla sua composizione, struttura e attività. La sonda era dotata di una suite di 11 strumenti scientifici all’avanguardia per analizzare la cometa in dettaglio.

Il lancio di Rosetta

Il lancio di Rosetta è avvenuto a bordo di un razzo Ariane 5. La fase di lancio è stata cruciale per il successo della missione, in quanto ha determinato la traiettoria della sonda verso la cometa. Dopo un’accensione di 7 minuti e 32 secondi, il razzo ha posizionato Rosetta in orbita terrestre ellittica.

Il viaggio

Il viaggio di Rosetta verso la cometa 67P/Churyumov-Gerasimenko è stato lungo e complesso. La sonda ha impiegato 10 anni per raggiungere la sua destinazione, compiendo 3 sorvoli della Terra e uno di Marte per acquisire l’energia gravitazionale necessaria. Durante il viaggio, Rosetta ha attraversato la fascia principale di asteroidi e ha sorvolato due asteroidi: 2867 Šteins e 21 Lutetia.

L’arrivo alla cometa

Il 6 agosto 2014, Rosetta ha finalmente raggiunto la cometa 67P/Churyumov-Gerasimenko. La sonda è entrata in orbita attorno alla cometa, iniziando a studiarne la superficie e l’atmosfera. Il 12 novembre 2014, Rosetta ha rilasciato un lander, Philae, che è atterrato sulla superficie della cometa. Philae ha operato per 64 ore, raccogliendo dati preziosi sulla composizione e la struttura della cometa.

Risultati scientifici

La missione Rosetta ha ottenuto un grande successo, fornendo una serie di risultati scientifici di grande valore. La sonda ha acquisito immagini spettacolari della cometa 67P/Churyumov-Gerasimenko, rivelando la sua complessa struttura. Le analisi scientifiche hanno permesso di conoscere meglio la composizione chimica della cometa, fornendo informazioni preziose sull’origine del Sistema Solare.

Un’impresa eccezionale

La missione Rosetta ha rappresentato un’impresa eccezionale, spingendo i confini dell’esplorazione spaziale e della nostra conoscenza delle comete. I dati raccolti da Rosetta continueranno ad essere studiati per molti anni a venire, contribuendo a una migliore comprensione della formazione e dell’evoluzione del Sistema Solare.

