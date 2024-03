Il 2 marzo 2004 la NASA conferma la presenza di acqua su Marte grazie al rover Opportunity

MeteoWeb

Il 2 marzo 2004 è stata una data fondamentale nella storia dell’esplorazione spaziale. In quel giorno, il rover Opportunity della NASA ha inviato sulla Terra immagini e dati che hanno confermato la presenza di acqua liquida in passato su Marte.

Le osservazioni di Opportunity

Opportunity si trovava nel cratere Eagle quando ha individuato formazioni rocciose con caratteristiche indicative di un’antica attività idrotermale. Queste formazioni, chiamate “mirtilli“, erano composte da ematite, un minerale che si forma solo in presenza di acqua liquida.

Analisi e conclusioni

I dati raccolti da Opportunity sono stati analizzati da un team di scienziati della NASA, che hanno confermato la presenza di acqua liquida in passato sul Pianeta Rosso. L’acqua era presente in quantità sufficienti per permettere la formazione di fiumi e laghi, e ciò ha importanti implicazioni per la possibilità di vita su Marte.

Impatto scientifico

La scoperta di Opportunity ha avuto un impatto enorme sulla nostra conoscenza di Marte. Ha dimostrato che il Pianeta Rosso era un tempo un luogo molto più caldo e umido di quanto lo sia oggi, e ha aperto la possibilità che la vita possa essere esistita su Marte in passato.

