Il 21 marzo 1965 la NASA lancia Ranger 9 verso la Luna

Il 21 marzo 1965 è stata lanciata la sonda Ranger 9 da parte della NASA. Questa missione ha rappresentato un passo fondamentale nella corsa allo Spazio e nella conquista della Luna.

La Missione Ranger 9

Ranger 9 era una sonda spaziale di 367 kg progettata per raggiungere la Luna e trasmettere immagini ravvicinate della sua superficie prima dell’impatto. La sonda era dotata di 6 telecamere a scansione lenta Vidicon in grado di acquisire immagini con una risoluzione di 0,5 metri per pixel.

Il lancio e il viaggio verso la Luna

Il lancio di Ranger 9 è avvenuto alle 21:37 UTC dal complesso di lancio 12 di Cape Canaveral in Florida. Il razzo vettore Atlas-Agena ha spinto la sonda in orbita terrestre bassa, dopodiché l’Agena ha acceso il suo motore per immetterla sulla traiettoria lunare.

Le immagini della Luna

Il 24 marzo 1965, dopo un viaggio di 3 giorni, Ranger 9 si è avvicinato alla Luna e ha iniziato a trasmettere le prime immagini ravvicinate della sua superficie. Le immagini, trasmesse in diretta televisiva a tutto il mondo, hanno rivelato un paesaggio lunare desolato e craterizzato, con dettagli mai visti prima.

L’impatto e l’eredità di Ranger 9

Ranger 9 ha impattato sulla Luna alle 14:08 UTC del 24 marzo 1965, nella regione craterizzata Alphonsus. La sonda ha trasmesso fino all’ultimo istante, fornendo un totale di 5.837 immagini della superficie lunare.

Il successo di Ranger 9 ha segnato una svolta nella corsa allo Spazio. Le immagini acquisite dalla sonda hanno contribuito a migliorare la conoscenza della Luna e hanno aperto la strada alle future missioni lunari, culminate con l’allunaggio del 1969.

