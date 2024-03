Il 23 marzo 1965 il lancio di Gemini 3, il primo volo spaziale americano con 2 astronauti

MeteoWeb

Il 23 marzo 1965, la NASA lanciò con successo Gemini 3, il primo volo spaziale americano in grado di trasportare 2 persone. A bordo c’erano gli astronauti veterani Gus Grissom e John W. Young, che eseguirono 3 orbite attorno alla Terra in un’entusiasmante missione di poco più di 4 ore.

Gemini 3, un nuovo capitolo nella corsa allo Spazio

Il lancio di Gemini 3 rappresentò una pietra miliare nella corsa allo Spazio, segnando un passo avanti significativo per gli Stati Uniti nella competizione con l’Unione Sovietica.

Caratteristiche innovative

Gemini 3 era dotata di caratteristiche innovative rispetto alle precedenti capsule Mercury. Era più grande e spaziosa, con un sistema di propulsione migliorato che permetteva manovre orbitali più precise. Inoltre, per la prima volta, un modulo di aggancio era presente per testare le future manovre di rendez-vous con altri veicoli spaziali, un’abilità fondamentale per le missioni lunari.

La missione

Grissom e Young completarono con successo 3 orbite attorno alla Terra, durante le quali testarono vari sistemi della navicella e condussero esperimenti scientifici. Tra questi, un esperimento di biologia spaziale che utilizzò moscerini della frutta per studiare gli effetti dell’assenza di gravità sugli organismi viventi.

Il rientro

Dopo un’accurata pianificazione e un’esecuzione impeccabile, la missione si concluse con un ammaraggio nell’Oceano Atlantico. Il successo di Gemini 3 dimostrò la capacità degli Stati Uniti di costruire e lanciare veicoli spaziali avanzati, aprendo la strada a missioni ancora più complesse e ambiziose, come l’allunaggio.

