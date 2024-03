Il 24 marzo 1999 il tragico incendio del traforo del Monte Bianco

MeteoWeb

Il 24 marzo 1999, un incendio devastante all’interno del Traforo del Monte Bianco ha causato la morte di 39 persone e ha portato alla chiusura del tunnel per 3 anni. L’incidente ha sollevato importanti questioni sulla sicurezza dei tunnel stradali e ha portato a un rafforzamento delle normative e delle procedure di sicurezza.

Cronologia dell’incidente

Alle 10:47 del 24 marzo 1999, un camion belga che trasportava farina e margarina si è incendiato all’interno del tunnel. L’incendio si è rapidamente propagato, rilasciando fumi tossici e provocando il panico tra gli automobilisti. Il tunnel è stato chiuso in entrambe le direzioni, ma molti veicoli sono rimasti intrappolati all’interno.

Le cause dell’incidente

L’inchiesta sull’incidente ha stabilito che la causa principale era un incendio accidentale nel vano motore del camion. L’incendio è stato probabilmente causato da un corto circuito o da un surriscaldamento del sistema frenante.

Le vittime

Ben 39 persone hanno perso la vita nell’incidente, tra cui francesi, italiani e belgi. Le vittime includevano automobilisti, passeggeri e soccorritori.

Le conseguenze dell’incidente

L’incidente ha avuto un impatto significativo sulla sicurezza dei tunnel stradali. Il Traforo del Monte Bianco è rimasto chiuso per 3 anni per permettere i lavori di riparazione e l’implementazione di nuove misure di sicurezza. L’incidente ha anche portato a un rafforzamento delle normative e delle procedure di sicurezza in altri tunnel stradali in Europa.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.