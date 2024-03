Il 24 marzo l’Eccidio delle Fosse Ardeatine: 335 innocenti trucidati per rappresaglia

MeteoWeb

Il 24 marzo 1944, durante l’occupazione tedesca di Roma, si consumò uno dei più efferati crimini di guerra della II Guerra Mondiale: l’Eccidio delle Fosse Ardeatine. In rappresaglia all’attentato partigiano di via Rasella, in cui erano stati uccisi 33 soldati tedeschi, le SS naziste trucidarono 335 civili italiani, prigionieri politici e ebrei, nelle cave di pozzolana situate sulla via Ardeatina.

Le premesse

Il 23 marzo 1944, un commando di partigiani dei Gruppi d’Azione Patriottica guidati da Rosario Bentivegna attaccò un reparto di polizia tedesca in via Rasella, nel centro di Roma. L’attentato, che causò la morte di 33 soldati tedeschi, fu una dura risposta all’oppressione nazista e alle continue rappresaglie contro la popolazione civile.

La rappresaglia

La risposta tedesca all’attentato di via Rasella fu immediata e brutale. Venne ordinata la fucilazione di 10 civili italiani per ogni tedesco ucciso. Le vittime, rastrellate tra prigionieri politici, ebrei e detenuti comuni, furono condotte alle Fosse Ardeatine, dove furono trucidate a colpi di arma da fuoco.

Le Fosse Ardeatine

Le Fosse Ardeatine sono un complesso di cave di pozzolana situate sulla via Ardeatina, alla periferia di Roma. Durante l’occupazione tedesca, le cave furono utilizzate come luogo di esecuzione per i civili e i partigiani condannati a morte.

Le vittime

Le 335 vittime dell’Eccidio delle Fosse Ardeatine provenivano da diverse fasce sociali e professionali.

Le conseguenze

L’Eccidio delle Fosse Ardeatine suscitò profonda indignazione e orrore nell’opinione pubblica italiana e internazionale. Il massacro rappresentò una delle pagine più buie della II Guerra Mondiale e un tragico esempio della brutalità nazista.

