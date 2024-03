Il 3° lancio di Starship si avvicina, superato test cruciale | FOTO

MeteoWeb

Il prossimo veicolo Starship di SpaceX destinato a spiccare il volo ha superato un test di rifornimento carburante, preparando il terreno per il tanto atteso 3° lancio del razzo più grande del mondo. La capsula Starship e il booster Super Heavy, che insieme raggiungono un’altezza di 122 metri, sono stati riempiti con oltre 10 milioni di libbre di propellente liquido di metano e ossigeno liquido durante la recente prova generale di lancio, eseguita presso l’impianto Starbase di SpaceX vicino alla spiaggia di Boca Chica nel sud del Texas.

“Starship Flight 3 si prepara al lancio,” ha scritto il CEO di SpaceX Elon Musk in un post su X, condividendo le foto di SpaceX del test di rifornimento avvenuto il 4 marzo.

Il razzo più potente del mondo

La capsula Starship e il booster Super Heavy di SpaceX insieme formano il razzo più potente del mondo, completamente riutilizzabile, in grado di trasportare fino a 150 tonnellate in orbita. La NASA ha scelto Starship per portare i suoi astronauti sulla Luna, con la missione Artemis III nel 2026. Prima, però, SpaceX deve lanciare con successo Starship, realizzando un volo quasi orbitale, cosa che i primi 2 test, ad aprile e novembre del 2023, non sono riusciti a fare.

Il 3° volo di prova di Starship e l’indagine

In un’intervista recente, Elon Musk ha affermato che il 3° volo di prova di Starship di SpaceX poteva avvenire all’inizio di marzo, ma l’azienda sta ancora aspettando una licenza dalla Federal Aviation Administration (FAA) per il volo imminente.

La settimana scorsa, i funzionari della FAA hanno chiuso un’indagine su un incidente durante il test del 18 novembre. Quella missione è terminata con 2 esplosioni, prima del booster Super Heavy 3,5 minuti dopo il decollo e poi della capsula Starship 8 minuti dopo il volo, a un’altitudine massima di 148 km. L’indagine della FAA ha identificato 17 azioni correttive per SpaceX da affrontare prima del prossimo lancio di Starship. Tali azioni includono 10 correzioni sul veicolo Starship e 7 sul booster Super Heavy.

SpaceX ha trasportato Starship e Super Heavy al pad di lancio Starbase separatamente all’inizio di febbraio. L’azienda ha fissato Starship sopra il booster Super Heavy in una configurazione impilata per il volo il 13 febbraio.

