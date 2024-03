1 Il 31 marzo 1966 l’Unione Sovietica lancia Luna 10, il primo velivolo spaziale ad entrare nell’orbita lunare

MeteoWeb

Il 31 marzo 1966 l’Unione Sovietica ha compiuto un passo storico nella corsa allo Spazio con il lancio di Luna 10, il primo velivolo spaziale ad entrare nell’orbita lunare. Questo evento ha segnato una pietra miliare nell’esplorazione spaziale e ha aperto la strada a future missioni lunari, sia umane che robotiche.

La Missione Luna 10

Luna 10 era una sonda spaziale di 583 km dotata di una varietà di strumenti scientifici per studiare il nostro satellite. Questi includevano un magnetometro, un rivelatore di radiazioni cosmiche, uno spettrometro di massa e un fotometro. La sonda era alimentata da pannelli solari e aveva un sistema di propulsione a razzo per la correzione della rotta.

Il lancio di Luna 10 avvenne dal cosmodromo di Bajkonur in Kazakistan. Dopo un viaggio di 34 ore e 17 minuti, la sonda entrò con successo nell’orbita lunare il 3 aprile 1966. Completò la sua prima orbita lunare in 3 ore e 25 minuti e rimase in orbita per 56 giorni, trasmettendo a Terra una grande quantità di dati scientifici.

Risultati scientifici

Le informazioni raccolte da Luna 10 hanno contribuito a migliorare significativamente la nostra conoscenza della Luna. La sonda ha confermato che la superficie lunare è simile al basalto terrestre e ha rilevato la presenza di un campo magnetico lunare molto debole. Inoltre, Luna 10 ha scoperto mascon, ossia grandi concentrazioni di massa sotto i mari lunari che influenzano il campo gravitazionale lunare.

Impatto storico

Il successo di Luna 10 ha avuto un impatto significativo sulla corsa allo Spazio. Ha dimostrato la capacità dell’Unione Sovietica di raggiungere la Luna e ha acceso la competizione con gli Stati Uniti per il primato nello Spazio. Il lancio di Luna 10 ha anche ispirato una nuova generazione di scienziati e ingegneri a dedicarsi all’esplorazione spaziale.

