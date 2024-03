Una tragedia lungo le sponde del Po: 53enne muore cadendo mentre scatta una foto

MeteoWeb

Nella tranquilla serata di sabato lungo le sponde del fiume Po a Torino, un evento tragico ha scosso la comunità, lasciando dietro di sé una scia di dolore e disperazione. Luca Aghemo, un uomo di 53 anni originario di Rivalta, è stato coinvolto in un incidente che ha lasciato la sua famiglia e gli amici devastati.

La triste vicenda di Luca Aghemo

Luca Aghemo, accompagnato dalla moglie, si avvicinava al bordo del fiume Po, intento a catturare qualche scatto con la sua macchina fotografica. Ma in un tragico istante, un passo falso lo ha fatto precipitare nelle acque agitate del fiume, lasciando la moglie attonita e impotente sulla riva.

Un giovane bengalese di nome Rasel Miya Md era presente al momento dell’incidente e ha tentato di salvare Luca. Con coraggio, si è gettato nelle acque tumultuose del Po, sperando di poter recuperare l’uomo. Tuttavia, la corrente impetuosa ha reso impossibile il salvataggio.

Mentre Rasel lottava contro la corrente, la moglie di Luca tentava disperatamente di raggiungere il marito. Le sue grida disperate si perdevano nel rumore dell’acqua, mentre lei tendeva le mani verso di lui nel tentativo di afferrarlo. Ma ogni gesto si è rivelato vano.

I vigili del fuoco di Torino sono intervenuti prontamente, coordinando le operazioni di ricerca e recupero. Nonostante le sfide incontrate, hanno continuato la loro missione con determinazione, sperando di riportare Luca sano e salvo tra i suoi cari. Purtroppo, la tragedia ha lasciato dietro di sé solo dolore e disperazione.

La notizia dell’incidente ha scosso la comunità, che si è riunita per commemorare la vita di Luca. Amici e parenti hanno condiviso ricordi e momenti speciali con lui, accendendo candele lungo le rive del Po in segno di rispetto e cordoglio. La città piange la perdita di un suo caro membro, ricordandolo come un uomo gentile e amorevole.

