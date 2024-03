6 motivi per cui l’eclissi solare totale di aprile potrebbe essere la migliore per centinaia di anni

MeteoWeb

Il Nord America si sta preparando per un’eclissi solare totale su una scala mai vista prima. L’8 aprile, milioni di persone nel Messico settentrionale, negli Stati Uniti e nel Canada sudorientale sperimenteranno la totalità, ossia l’oscurità di giorno, ma pochi sono consapevoli di quanto raro e unico sarà questo evento. Ecco perché potrebbe essere la migliore eclissi solare totale per centinaia di anni.

1. Sarà l’eclissi solare totale più lunga negli Stati Uniti dal 1806

In Messico, si potranno raggiungere i 4 minuti e 28 secondi di totalità. Ciò si ridurrà man mano che l’ombra scura centrale della Luna accelera e si allunga mentre si sposta da sud-ovest a nord-est, ma al confine tra Stati Uniti e Messico saranno ancora possibili 4 minuti e 26 secondi.

L’ultima volta che un’eclissi solare totale di questa durata si è verificata in Nord America è stata il 16 giugno 1806, quando un’eclissi solare totale della durata di 4 minuti e 55 secondi si è diffusa negli Stati Uniti dalla Bassa California a Cape Cod passando per Albuquerque, Kansas City, Cleveland e Boston. Questo evento è conosciuto anche come Eclissi di Tecumseh.

2. Si verificherà al massimo solare

Chiunque abbia visto la corona solare durante la totalità saprà che è sempre una vista assolutamente spettacolare. Durante il minimo solare – quando l’attività magnetica della nostra stella è al minimo nel suo ciclo di circa 11 anni – ha un aspetto asimmetrico e spinoso, come durante l’ultima eclissi solare totale avvenuta in Nord America il 21 agosto 2017. Non sarà questo il caso dell’8 aprile, quando la corona solare sembrerà più grande, più simmetrica e simile a un girasole. È una conseguenza dell’attività magnetica del Sole e quest’anno si prevede che il Sole raggiunga il massimo solare.

L’ultima volta che un’eclissi solare totale visibile dal Nord America ha coinciso con il massimo solare è stato il 26 febbraio 1979, quando la totalità è durata fino a 2 minuti e 49 secondi in un percorso attraverso Washington, Montana e Nord Dakota negli Stati Uniti e Saskatchewan, Manitoba, Ontario e Québec in Canada e in Groenlandia.

3. Sarà l’eclissi solare totale più oscura degli ultimi 217 anni negli Stati Uniti

Una totalità lunga significa anche una totalità più scura. Il livello di oscurità è una funzione della magnitudine di un’eclissi solare – la frazione del diametro del Sole oscurato dalla Luna, che influenza l’ampiezza del percorso della totalità. Nel 2017, la magnitudo era 1,03 e il percorso della totalità era largo circa 110km. Il cielo si è oscurato abbastanza da rivelare Venere. Il prossimo 8 aprile, la magnitudine sarà 1,05 e il percorso della totalità sarà largo circa 185km, rivelando Giove e Venere.

4. Una cometa potrà essere visibile durante la totalità

È un azzardo, ma una cometa potrebbe essere visibile durante la totalità l’8 aprile. La cometa 12P/Pons-Brooks – conosciuta anche come la “Cometa del Diavolo” – sarà a circa 25 gradi dal sole, relativamente vicina a Giove.

Mentre Giove dovrebbe essere visibile durante la totalità ad occhio nudo, la cometa potrebbe raggiungere la magnitudine +4,7, ponendola al culmine della visibilità ad occhio nudo. Quindi è probabile che la cometa non sarà facilmente visibile, a meno che non abbia un’eruzione, cosa che ha già fatto in passato.

Se si intende osservare la totalità attraverso un binocolo, potrebbe valere la pena di fare una rapida scansione per cercare la cometa, anche se è più probabile che venga visualizzata nelle immagini a lunga esposizione. Per esempio, durante l’eclissi solare totale in Cile e Argentina il 14 dicembre 2020, è stata rilevata la cometa C/2020 X3 (SOHO).

5. Sarà l’eclissi solare totale più vista di sempre in Nord America

Secondo GreatAmericanEclipse.com, circa 31 milioni di persone negli Stati Uniti vivono lungo il percorso della totalità, che attraverserà parti di 15 stati americani. Aggiungendo il Messico settentrionale e il Canada, il totale è di circa 40 milioni. Ciò a fronte dei circa 12 milioni dell’eclissi solare totale del 2017.

6. Questa eclissi solare totale sarà una delle più urbane

Circa un quarto di tutti coloro che sperimenteranno la totalità l’8 aprile lo faranno da una città. Grandi città sul percorso della totalità includono Mazatlán e Torreón in Messico, Dallas-ForthWorth-Arlington, Austin e (parti di) San Antonio in Texas, Little Rock, Indianapolis, Cleveland, Buffalo, Rochester, e Hamilton, Niagara, St. Catharines, Kingston e Montreal in Canada. Sono circa 10 milioni di persone.

Molte altre ragioni per un’eclissi solare imperdibile

Ci sono molte altre ragioni per cui l’eclissi solare totale dell’8 aprile sarà unica: sarà l’ultima eclissi solare totale nel Nord America fino a quella in Alaska del 30 marzo 2033, sarà la totalità più lunga (con un picco di 4 minuti e 28 secondi a Nazas, in Messico) osservata sulla terraferma dopo quella di 4 minuti e 40 secondi su Rapa Nui/ Isola di Pasqua l’11 luglio 2010. L’evento incrocia anche il percorso dell’eclissi solare totale del 2017, con l’Illinois meridionale e il Missouri che sperimenteranno la totalità per la seconda volta in meno di sette anni.

