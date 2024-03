Vomito e mal di pancia: 70 intossicati durante una gita scolastica in Puglia

MeteoWeb

La gita d’istruzione in Puglia si è trasformata in un incubo per gli studenti e i professori dell’Istituto tecnico industriale di Milazzo, nel Messinese. Oltre 70, fra studenti e professori, hanno accusato malesseri, con vomito e mal di pancia, durante la gita scolastica, al punto che per diverse persone è stato necessario l’intervento delle ambulanze del 118.

All’origine del malessere ci sarebbe il cibo servito da parte di un ristorante della zona di Alberobello. La scuola ha provveduto a informare dell’accaduto le forze dell’ordine e il gruppo del Nas dei Carabinieri sta compiendo verifiche al ristorante.

