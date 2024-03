Volete vivere più a lungo? Queste 8 regole fanno guadagnare “fino a 24 anni di vita”, funzionano “anche a 60 anni”

MeteoWeb

La ricerca sul vivere più a lungo e sulla salute ha da sempre attirato l’attenzione di scienziati e pubblico in generale. Di recente, uno studio pubblicato sull’American Journal of Nutrition ha portato nuova luce su questo argomento, identificando otto regole di stile di vita che potrebbero fare la differenza tra una vita breve e una lunga vita in salute.

8 regole per vivere più a lungo

Attraverso l’analisi dei dati provenienti da una vasta coorte di veterani americani, gli scienziati hanno evidenziato come queste otto regole possano potenzialmente aumentare l’aspettativa di vita fino a 24 anni per gli uomini e 21 anni per le donne. “Siamo rimasti davvero sorpresi da quanto si potrebbe guadagnare con l’adozione di uno, due, tre o tutti e otto i fattori legati allo stile di vita“, sostiene Xuan-Mai T.

Essere fisicamente attivi

L’attività fisica regolare è essenziale per mantenere la salute e prevenire malattie croniche. L’esercizio aerobico aumenta l’apporto di ossigeno ai tessuti e migliora la funzione cardiorespiratoria. Inoltre, l’esercizio di resistenza aiuta a mantenere la massa muscolare e ossea, riducendo il rischio di cadute e fratture negli anziani. L’adozione di uno stile di vita attivo è associata a una riduzione del rischio di obesità, diabete, malattie cardiovascolari e alcuni tipi di cancro.

Essere liberi dalla dipendenza da oppioidi

L’abuso di oppioidi è diventato una grave emergenza sanitaria, con un aumento significativo delle overdose e delle morti correlate agli oppioidi negli ultimi anni. Gli oppioidi sono altamente dipendenti e possono portare a gravi conseguenze per la salute, tra cui depressione respiratoria e arresto cardiaco. Ridurre l’uso non necessario di oppioidi e cercare alternative terapeutiche sicure ed efficaci è fondamentale per migliorare la qualità della vita e ridurre il rischio di mortalità prematura.

Non fumare

Il fumo di tabacco è una delle principali cause di malattie e morte evitabili nel mondo. Il fumo danneggia i polmoni, il cuore e i vasi sanguigni, aumentando il rischio di cancro, malattie cardiache, ictus e malattie respiratorie croniche. Anche l’esposizione al fumo passivo può avere gravi conseguenze sulla salute. Smettere di fumare è uno dei modi più efficaci per migliorare la salute e aumentare l’aspettativa di vita.

Gestire lo stress

Lo stress cronico può avere un impatto negativo sulla salute fisica e mentale, aumentando il rischio di malattie cardiache, depressione, ansia e disturbi del sonno. Gestire lo stress in modo efficace è fondamentale per promuovere il benessere generale e ridurre il rischio di malattie croniche. Tecniche di rilassamento come la meditazione, lo yoga e la respirazione profonda possono aiutare a ridurre i livelli di stress e promuovere la calma e la serenità.

Seguire una buona dieta

Una dieta equilibrata e ricca di nutrienti è essenziale per mantenere la salute e prevenire malattie croniche. Una dieta ricca di frutta, verdura, cereali integrali, proteine magre e grassi sani fornisce al corpo i nutrienti di cui ha bisogno per funzionare correttamente. Ridurre il consumo di alimenti ricchi di grassi saturi, zuccheri aggiunti e sale può contribuire a mantenere un peso sano e a ridurre il rischio di malattie cardiovascolari, diabete e obesità e vivere più a lungo.

Non bere regolarmente

L’abuso di alcol può avere gravi conseguenze sulla salute, tra cui danni al fegato, problemi cardiaci, disturbi neurologici e dipendenza da alcol. Limitare il consumo di alcol può contribuire a migliorare la salute generale e a prevenire le complicanze associate all’abuso di alcol. Le linee guida dietetiche raccomandano di limitare il consumo di alcol a non più di una bevanda al giorno per le donne e due bevande al giorno per gli uomini.

Avere una routine regolare del sonno

Il sonno è essenziale per il riposo e il recupero del corpo e della mente. La mancanza di sonno può aumentare il rischio di obesità, diabete, ipertensione, malattie cardiache e depressione. Mantenere una routine di sonno regolare, creare un ambiente di sonno confortevole e adottare abitudini di sonno sane può aiutare a migliorare la qualità del sonno e a promuovere la salute generale.

Avere relazioni sociali positive

Le relazioni sociali giocano un ruolo fondamentale nella salute e nel benessere. Le persone che hanno relazioni sociali positive tendono ad avere una migliore salute mentale e fisica, un sistema immunitario più forte e una maggiore longevità. Coltivare amicizie significative, partecipare a attività sociali e contribuire alla comunità possono contribuire a migliorare la qualità della vita e a promuovere la salute generale.

Vivere più a lungo

L’adozione di queste otto regole per vivere più a lungo può fare la differenza tra una vita breve e una lunga vita in salute. Seguire una dieta equilibrata, fare esercizio fisico regolare, gestire lo stress, evitare il fumo e l’abuso di alcol, avere un sonno di qualità e coltivare relazioni sociali positive sono tutti modi efficaci per promuovere la salute e la longevità. Anche piccoli cambiamenti nella routine quotidiana possono avere un impatto significativo sulla nostra salute e il nostro benessere generale.

Nguyen, specialista in scienze della salute presso il Dipartimento per gli affari dei veterani, afferma: “I risultati della nostra ricerca suggeriscono che l’adozione di uno stile di vita sano è importante sia per la salute pubblica che per il benessere personale. Prima è, meglio è, ma anche se fai solo un piccolo cambiamento a 40, 50 o 60 anni, è comunque vantaggioso.“

