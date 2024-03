Accordo e-GEOS-Umbra per la distribuzione di dati satellitari SAR

MeteoWeb

e-GEOS (Telespazio 80%, ASI 20%) e Umbra, società statunitense di tecnologia spaziale integrata verticalmente, hanno siglato un reseller agreement che conferirà ad e-GEOS diritti di distribuzione non esclusivi a livello globale dei dati satellitari Umbra SAR, garantendo così un significativo passo in avanti nell’accessibilità e disponibilità di immagini SAR ad alta risoluzione.

Grazie a questo accordo, e-GEOS arricchirà ulteriormente il suo portfolio di dati satellitari SAR e Umbra potrà rivolgersi a un bacino più vasto di clienti, utenti e servizi applicativi. I satelliti di Umbra ed e-GEOS offrono capacità di acquisizione di immagini senza precedenti, rilevando dati ad alta risoluzione in qualsiasi momento, di giorno e di notte, e in qualsiasi condizione meteorologica.

Più in dettaglio, la collaborazione permetterà ad e-GEOS di accedere a immagini e dati ad alta rivisitazione temporale provenienti dalla costellazione di Umbra, integrandoli con le capacità senza precedenti dei satelliti COSMO-SkyMed di Prima e Seconda Generazione dell’Agenzia Spaziale Italiana. I dati Umbra e COSMO-SkyMed potranno essere integrati per generare e distribuire prodotti ad alto valore aggiunto.

Inoltre, la firma dà vita ad un accordo quadro che consente alle due aziende di rispondere insieme e rapidamente a eventuali opportunità offerte dal mercato, capitalizzando i punti di forza degli asset satellitari di entrambe le parti e la competenza di e-GEOS nello sviluppo di soluzioni e applicazioni personalizzate attraverso piattaforme digitali proprietarie.

“Questo accordo con Umbra rinforza il nostro ruolo come leader globale nel settore della geoinformazione tramite l’accesso a nuove e diversificate funzionalità SAR per le quali abbiamo già un’esperienza unica”, ha commentato Paolo Minciacchi, Amministratore delegato di e-GEOS e Responsabile della Linea di Business Geo Information di Telespazio. “La partnership, inoltre, è fondamentale per condividere non solo dati, ma anche forti competenze nel mondo SAR con opportunità di sviluppo esponenziali“.

“La collaborazione con e-GEOS unisce le due costellazioni SAR commerciali a più alta risoluzione del mondo“, ha dichiarato David Langan, cofondatore e CEO di Umbra. “Le nostre capacità integrate forniranno una risoluzione e una tempestività senza precedenti per le più impegnative missioni mondiali.“

