Addio all’astronauta Thomas Stafford, comandante dell’Apollo 10

MeteoWeb

L’astronauta Thomas P. Stafford, che comandò un volo di prova generale per lo sbarco sulla Luna del 1969 e il primo collegamento spaziale USA-Unione Sovietica, è morto oggi all’età di 93 anni. Stafford era una delle 24 persone che volarono sulla Luna, ma non vi atterrò. Solo sette di loro sono ancora vivi. Stafford, generale a tre stelle in pensione dell’Air Force, prese parte a quattro missioni spaziali. Prima dell’Apollo 10, volò su due voli Gemini, incluso il primo incontro di due capsule statunitensi in orbita. È morto in un ospedale vicino alla sua casa sulla Space Coast in Florida, ha detto Max Ary, direttore dello Stafford Air & Space Museum a Weatherford, in Oklahoma.

“Oggi il generale Tom Stafford è andato nei cieli eterni che ha esplorato così coraggiosamente come astronauta di Gemini e dell’Apollo, nonché come pacificatore nell’Apollo Soyuz“, ha detto l’amministratore della NASA Bill Nelson su X. “Quanti di noi hanno avuto il privilegio di conoscerlo sono molto tristi ma grati di aver conosciuto un gigante“.

Dopo aver messo via la sua tuta di volo, Stafford è diventato la persona di riferimento per la NASA quando cercava consulenza indipendente su tutto, dalle missioni umane su Marte alle questioni di sicurezza fino al ritorno al volo dopo l’incidente dello Space Shuttle Columbia del 2003. Ha presieduto un gruppo di supervisione che ha esaminato come riparare l’allora difettoso telescopio spaziale Hubble, guadagnandosi un premio per il servizio pubblico della NASA. Stafford era a capo della famosa base desertica “Area 51” che era il luogo di molte teorie sugli UFO, ma sede di test delle tecnologie stealth dell’Air Force.

La missione Apollo 10

La missione Apollo 10 del maggio 1969 pose le basi per la storica missione Apollo 11 due mesi dopo. Stafford e Gene Cernan portarono il lander lunare soprannominato Snoopy entro 14 chilometri dalla superficie lunare. L’astronauta John Young rimase nella navicella principale soprannominata Charlie Brown. “Lo spettacolo più impressionante, penso, che ha davvero cambiato la nostra visione delle cose è stato quando abbiamo visto per la prima volta la Terra“, ha ricordato Stafford nel 1997, parlando della vista dall’orbita lunare. Poi arrivò la faccia nascosta della Luna: “la Terra scompare. C’è questo grande vuoto nero”.

Il ritorno dell’Apollo 10 sulla Terra stabilì il record mondiale di velocità massima per un veicolo con equipaggio a 39.897km/h.

La missione USA-Unione Sovietica

Dopo la fine degli sbarchi sulla Luna, la NASA e l’Unione Sovietica decisero una missione di attracco congiunta e Stafford, all’epoca generale ad una stella, fu scelto per comandare la parte americana. Ciò comportò un intenso studio linguistico, essere seguito dal KGB mentre era in Unione Sovietica e amicizie durature con i cosmonauti. La missione del 1975 prevedeva due giorni durante i quali i cinque uomini lavoravrono insieme su esperimenti, dopodiché le due squadre girarono insieme il mondo, incontrando il Presidente Gerald Ford e il leader sovietico Leonid Brezhnev. La missione “ha aiutato a dimostrare al resto del mondo che due sistemi politici completamente opposti potevano funzionare insieme”, ha ricordato Stafford in una riunione per il trentesimo anniversario nel 2005.

Successivamente, Stafford fu una parte centrale delle discussioni negli anni ’90 che portarono la Russia a partecipare alla costruzione e alla gestione della Stazione Spaziale Internazionale.

La passione per il volo

Cresciuto a Weatherford, in Oklahoma, Stafford ha detto che alzando lo sguardo, poteva vedere giganteschi aeroplani DC-3 volare sopra di loro sulle prime rotte transcontinentali. “Volevo volare da quando avevo 5 o 6 anni vedendo quegli aeroplani”, ha detto agli storici della NASA. Stafford frequentò l’Accademia Navale degli Stati Uniti dove si diplomò tra il migliore 1% della sua classe. Si era offerto volontario per l’Air Force e sperava di combattere nella guerra di Corea ma nel frattempo la guerra finì. Frequentò la scuola sperimentale per piloti collaudatori dell’Air Force, si diplomò primo della sua classe e rimase come istruttore.

La carriera da astronauta

Nel 1962, la NASA scelse Stafford per il suo secondo gruppo di astronauti, che comprendeva Neil Armstrong, Frank Borman e Pete Conrad. Stafford fu assegnato insieme a Wally Schirra alla Gemini 6. La loro missione originale era quella di incontrarsi con una navicella vuota. Ma il loro lancio nel 1965 fu cancellato quando la navicella esplose subito dopo il decollo. La NASA improvvisò e a dicembre la Gemini 6 si incontrò ma non attraccò con due astronauti a bordo della Gemini 7.

Il volo successivo di Stafford nel 1966 fu con Cernan sulla Gemini 9. La passeggiata spaziale di Cernan, collegata a un dispositivo simile a un jet-pack, non andò bene. Cernan si lamentò del fatto che il Sole e la macchina lo rendevano molto caldo e gli facevano male alla schiena. Poi la sua visiera si appannò e non riuscì più a vedere. “Basta, Gene. Vattene da lì”, disse Stafford, il comandante, a Cernan.

In tutto, Stafford ha registrato 507 ore nello spazio e ha volato su quattro diversi tipi di veicoli spaziali e 127 tipi di aerei ed elicotteri.

Godspeed, General Tom Stafford. Thank you for your contributions to NASA, and the world. pic.twitter.com/Ol8xZj6Zm5 — Bill Nelson (@SenBillNelson) March 18, 2024

Il ritorno all’Air Force

Dopo la missione Apollo-Soyuz, Stafford tornò nell’Air Force, lavorò nella ricerca e comandò l’Air Force Flight Test Center prima di ritirarsi nel 1979 come generale a tre stelle. I compiti di Stafford nell’Air Force non solo lo portarono a gestire la scuola di volo di punta dell’esercito e la base sperimentale per i test sugli aerei, ma lo resero anche comandante generale dell’Area 51.

Una biografia dal suo museo diceva che mentre Stafford era responsabile dell’Area 51 e successivamente come capo dello sviluppo e dell’acquisizione al Pentagono “ha scritto le specifiche e stabilito il programma che ha portato allo sviluppo dell’F-117 Stealth Fighter e, successivamente, del B-2 Stealth Bomber”.

Stafford divenne dirigente di una compagnia di trasporti con sede in Oklahoma e successivamente si trasferì in Florida, vicino a Cape Canaveral.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.