Aereo Latam Sydney-Auckland “precipita” improvvisamente: 50 feriti

Circa 50 persone sono state curate all’aeroporto di Auckland oggi dopo che il volo Latam da Sydney ad Auckland ha sperimentato ciò che la compagnia aerea ha definito un “forte movimento“. Due ore dopo il decollo del volo di 3 ore “all’improvviso l’aereo è semplicemente caduto dal cielo“, ha dichiarato il passeggero Brian Jokat a Stuff. Jokat ha riferito di essersi svegliato e di avere visto il suo vicino di posto sul soffitto dell’aereo. “La sua schiena era sul soffitto ed in aria e poi è caduto e ha colpito la testa sull’appoggiabraccio. Tutti urlavano“. “L’aereo ha quindi iniziato a fare una picchiata e io ho pensato ‘OK, è finita, siamo morti’“. “Non c’è stato alcun avviso per ‘allacciare le cinture’, è successo tutto all’improvviso“.

Jokat ha spiegato che non c’è stata turbolenza dopo l’incidente e una volta atterrati, il pilota è entrato nella parte posteriore dell’aereo “scioccato“. “Ho chiesto ‘cosa è successo?’ e ha detto ‘i miei indicatori si sono spenti improvvisamente, ho perso tutta la mia capacità di pilotare l’aereo’“.

La St John Ambulance ha detto che circa 50 persone sono state curate all’aeroporto, con un paziente in condizioni gravi e gli altri in condizioni moderate o lievi. Finora, 13 pazienti sono stati portati in ospedale da Middlemore in ambulanza, è stato spiegato.

Latam ha in seguito reso noto che l’aereo ha avuto un problema tecnico. “Come risultato dell’incidente, alcuni passeggeri e membri dell’equipaggio sono stati coinvolti. Hanno ricevuto assistenza immediata e sono stati valutati o trattati dal personale medico in aeroporto secondo necessità,” ha dichiarato la compagnia aerea a Stuff.

L’aereo è atterrato all’Auckland Airport come previsto. Un portavoce dell’aeroporto di Auckland ha confermato che il team del servizio di emergenza ha risposto a una richiesta di supporto medico da parte del volo Latam.

