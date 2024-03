Aereo militare della Svezia vola al confine con la Russia: è la prima volta dall’ingresso nella NATO

MeteoWeb

Per la prima volta da quando la Svezia ha aderito alla Nato, un aereo militare svedese ha volato vicino ai confini della Russia. Lo ha riferito ieri il portale per il monitoraggio dei voli degli aerei militari Itamilradar, secondo quanto riporta l’agenzia Tass. Secondo le sue informazioni, un aereo Gulfstream S102B ha sorvolato la Polonia vicino ai confini della regione di Kaliningrad e della Bielorussia.

Come rileva il portale, a bordo dell’aereo erano presenti varie apparecchiature in grado di intercettare e analizzare messaggi e altri segnali elettronici. Il portale ha riportato anche il secondo volo del Saab 340 AEW&C sul Mar Baltico. Questo aereo è dotato di un sistema radar in grado di rilevare vari bersagli a lunghe distanze.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.