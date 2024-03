Aerospazio, MAM: torna ad aumentare l’export in Puglia

MeteoWeb

Il settore dell’aerospazio in Puglia inverte la rotta, con il 2023 che ha mostrato una crescita a ritmo sostenuto. L’incremento delle esportazioni sui mercati esteri vale il 15,8% in più rispetto al 2022 per un valore complessivo assoluto di oltre 390,2 milioni. Un trend di crescita, rilevato dall’Agenzia Ice, che riprende ad essere sostenuto dopo gli anni della crisi, superando persino l’incremento nazionale (+13,8%). È quanto è emerso oggi durante la seconda giornata del Mediterranean Aerospace Matching 2024 (MAM), evento promosso dalla Regione Puglia e l’Enac (Ente Nazionale per l’Aviazione Civile) con l’organizzazione di AdP (Aeroporti di Puglia), Dta scarl (Distretto Tecnologico Aerospaziale) e Criptaliae Spaceport.

Per rafforzare ulteriormente il settore, la Regione Puglia con Puglia Sviluppo sta pensando a forme di agevolazione mirate espressamente all’aerospazio come i minibond (o basket bond) per la filiera aerospaziale.

La seconda giornata del MAM

Tema di questa giornata del MAM, l’evoluzione del mercato aerospaziale: il ruolo della finanza, degli investimenti e delle tecnologie emergenti. Il videomessaggio del Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso ha aperto i lavori della giornata. Urso si è soffermato sull’interesse dei più grandi attori commerciali dello spazio americani nei confronti dello scalo di Grottaglie come futuro spazioporto del Mediterraneo per i loro voli suborbitali e della necessità di una legge nazionale sullo spazio alla quale sta lavorando perché possa essere approvata entro il 2024.

Per l’assessore allo Sviluppo economico della Regione Puglia Alessandro Delli Noci, “lo spazio è più vicino di quello che pensiamo. È nella nostra quotidianità e nelle sfide che siamo chiamati ad affrontare: dal cambiamento climatico alla crescita demografica, dall’urbanizzazione alla crescente diffusione delle tecnologie digitali”.

