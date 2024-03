Alimentare, Coldiretti: “Italia leader in UE per DOP e IGP”

MeteoWeb

L’Italia ha il primato a livello europeo per DOP e IGP con un sistema delle indicazioni geografiche che sviluppa un valore di oltre 20 miliardi di euro e dà lavoro a 890mila persone impegnate nelle filiere. È quanto emerge da una analisi di Coldiretti diffusa in occasione della pubblicazione del decreto con cui il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste mette a disposizione dei consorzi di tutela 25 milioni di euro per sostenere azioni di commercializzazione, di informazione e divulgazione, di sviluppo dei prodotti DOP e IGP, nonché di rafforzamento della rappresentatività dei consorzi di tutela.

L’agricoltura più green d’Europa

La leadership italiana nei prodotti a denominazione è trainata da un’agricoltura nazionale che è la più green d’Europa – evidenzia Coldiretti – con il primato nel biologico con 80mila operatori, 5547 prodotti alimentari tradizionali e con Campagna Amica la più ampia rete dei mercati di vendita diretta degli agricoltori. Ma il Belpaese – conclude Coldiretti – è anche il primo produttore Ue di riso, grano duro e di molte verdure e ortaggi tipici della dieta mediterranea come pomodori, melanzane, carciofi, cicoria fresca, indivie, sedano e finocchi. E anche per quanto riguarda la frutta primeggia in molte produzioni importanti: dalle mele e pere fresche, dalle ciliegie alle uve da tavola, dai kiwi alle nocciole fino alle castagne.

