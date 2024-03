Allarme in Giappone, record di infezioni di streptococco

MeteoWeb

Una pericolosa e rara infezione batterica si sta diffondendo rapidamente in Giappone, preoccupando le autorità sanitarie che stanno indagando per identificarne la causa. Secondo quanto riportato dal Guardian, il numero di casi nel 2024 supererà i record dell’anno precedente, alimentando la preoccupazione per la diffusione della sindrome da shock tossico streptococcico (STSS), una forma grave e potenzialmente letale della malattia da streptococco di gruppo A, a causa della presenza di ceppi batterici altamente virulenti e infettivi.

L’Istituto Nazionale delle Malattie Infettive (NIID) ha dichiarato che ci sono ancora molte incognite riguardo ai meccanismi alla base delle forme fulminanti di streptococco, e al momento non siamo in grado di spiegarle. Nel 2023, sono stati segnalati 941 casi di STSS, mentre nei primi due mesi del 2024 sono già stati registrati 378 casi, con infezioni diffuse in tutte le 47 prefetture del Giappone tranne due.

Sebbene le persone anziane siano considerate a maggior rischio, il NIID ha notato che il ceppo del gruppo A sta causando più decessi tra i pazienti sotto i 50 anni. Nel periodo tra luglio e dicembre 2023, su 65 persone di età inferiore ai 50 anni a cui è stata diagnosticata la STSS, circa un terzo è morto, come riportato dall’Asahi Shimbun.

I batteri altamente contagiosi responsabili dell’infezione possono causare gravi malattie, complicazioni e persino la morte, specialmente negli adulti di età superiore ai 30 anni. Si stima che circa il 30% dei casi di STSS sia fatale.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.