Allerta Meteo Alto Adige, allarme arancione: attese forti nevicate, anche a fondovalle

MeteoWeb

Torna il maltempo in Alto Adige, dove nelle prossime ore sono attese nevicate anche a fondovalle. Da oggi pomeriggio e fino a mezzogiorno di domani, mercoledì 6 marzo, è prevista l’allerta meteo arancione nelle zone limitrofe al Brennero, dove sono attese nevicate. L’allerta meteo gialla è invece prevista per le zone a est e ovest dell’Alto Adige, sempre a causa delle nevicate attese sul fondovalle. Il livello di allerta gialla indica la possibilità che si possano registrare locali disagi alla circolazione dei veicoli o parziali interruzioni della viabilità.

Da ovest, arriveranno delle nubi con nevicate a partire dal Passo Resia. In serata e nella notte, le precipitazioni si estenderanno a tutto il territorio, in particolare a ovest. Il limite delle nevicate scenderà fino a 500 metri di quota in Val Venosta e tra gli 800 e i 1.000 metri nella parte orientale dell’Alto Adige. La maggior parte delle precipitazioni nevose è prevista nella zona dell’Ortles, dalla Val Passiria fino al Brennero, con precipitazioni nevose tra i 20 e i 30cm di neve previste al Brennero.

Il pericolo valanghe sulle Dolomiti e sulla cresta di confine attorno ai 2.000 metri è ‘marcato’ di livello 3 su una scala che va da 1 a 5.

Monitoraggio del Centro situazioni provinciale

Alla luce di queste previsioni meteo, il commissariato del governo, di concerto con il direttore dell’Agenzia per la Protezione Civile della Provincia, Klaus Unterweger, ha convocato una conferenza di valutazione per la viabilità. Questa sera rimarrà operativo il Centro situazioni provinciale, dove verrà monitorato l’evolversi della situazione e verranno mantenuti i contatti con il Centro funzionale del Land Tirol a Innsbruck.

“Il Centro per la gestione delle crisi e delle catastrofi di Innsbruck ha stabilito che rimarrà in vigore il divieto di circolazione notturna in autostrada in Tirolo e che il transito di veicoli pesanti sarà limitato alla corsia sud, da Kufstein, a partire dalle 5 del mattino“, sottolinea il direttore Unterweger. “Poiché su alcune strade e sull’Autostrada del Brennero è prevedibile la presenza di neve, invitiamo tutti gli utenti della strada ad adeguare alle condizioni meteo l’equipaggiamento dei loro veicoli e la loro condotta sulle strade, dove è necessario prestare grande attenzione“, sottolinea Unterweger.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.