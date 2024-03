Allerta Meteo, arriva un altro violento ciclone: maltempo furioso tra domenica e lunedì

MeteoWeb

Il primo sabato del mese di marzo è iniziato all’insegna del maltempo su gran parte d’Italia, con nubi sparse e diffuse su quasi tutto il territorio nazionale ad eccezione di Sardegna, Puglia, parte di Toscana, Basilicata e Sicilia. Le temperature rimangono elevate: dopo il mese di Febbraio da record (attendiamo i dati nei prossimi giorni, ma dovrebbe essere il più caldo di sempre in Italia e certamente lo è in Europa), sta continuando a fare molto caldo anche in questi primi giorni di marzo basti pensare che oggi abbiamo valori fino a +15°C al Nord/Est, in pianura Padana, e di +16°C in tutte le Regioni del Centro, nonostante la nuvolosità diffusa. Al Sud arriviamo a +18°C in Puglia e addirittura +21°C in Sicilia.

Nelle prossime ore le nubi si diraderanno parzialmente: nel pomeriggio-sera di oggi avremo ancora piogge in Piemonte, Liguria e Lombardia, particolarmente intense sulle Alpi, e anche in Friuli Venezia Giulia. Qualche pioggia residua interesserà anche il Centro Italia, nelle Regioni appenniniche, in modo particolare tra Lazio, Abruzzo e Campania, ma in generale aumenteranno le schiarite.

Domani, domenica 3 marzo, inizierà un nuovo brusco peggioramento provocato dall’ennesima tempesta atlantica che genererà la formazione di un altro violento ciclone sull’Italia. Stavolta il ciclone si chiamerà ufficialmente Carlotta in base alla denominazione dell’Università di Berlino e si posizionerà tra la Francia sud/orientale e la Liguria sin dalla mattinata di domani, alimentando maltempo estremo proprio tra Francia meridionale e Nord/Ovest dell’Italia.

Il fronte della nuova perturbazione è già chiaramente visibile dalle immagini satellitari: si muove dall’oceano Atlantico verso la Francia e la Spagna, e da lì nelle prossime ore si dirigerà proprio sull’Italia nord/occidentale.

Il maltempo di domani, domenica 3 marzo, sarà particolarmente violento nel Sud della Francia ma anche nel Nord/Ovest dell’Italia, con fenomeni in intensificazione continua nel corso della giornata, particolarmente intensi in Piemonte e Liguria. Sulle Alpi cadrà tantissima neve oltre i 1.000 metri, con quota neve in calo fino ai 700 metri in serata, andando ad alimentare ulteriormente i già abbondanti accumuli del Nord/Ovest.

Attenzione ai venti impetuosi che nella giornata di domenica colpiranno l’Italia, in modo particolare lo scirocco sul Tirreno che raggiungerà valori molto forti al Centro/Nord, tra Toscana e Liguria, provocando forti mareggiate:

Oltre a colpire duramente il Nord/Ovest, la perturbazione spingerà il fronte freddo anche verso il Centro/Sud: nella serata di domenica una linea temporalesca molto estesa attraverserà il Tirreno provocando l’avanzata del maltempo su Sardegna e Sicilia occidentale, mentre nella notte di lunedì 4 marzo il maltempo si sposterà anche al Centro/Sud peninsulare.

Proprio lunedì 4 marzo il maltempo proseguirà con forti temporali al Centro/Sud, ma anche fenomeni residui al Nord: il ciclone stazionerà ancora sull’Italia, precisamente nelle Regioni del Centro, alimentando maltempo persistente in tutto il Paese.

Il maltempo continuerà anche martedì 5 marzo, al mattino forte al Sud (basso Tirreno, tra Calabria e Sicilia) e poi in serata di nuovo al Nord per l’inizio di un’altra grande perturbazione. L’Italia è come se fosse entrata in una sorta di stagione monsonica delle piogge, dopo la lunga siccità invernale. E le prospettive sono di maltempo prolungato anche a medio e lungo termine. La siccità sarà sempre più un lontano ricordo.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.