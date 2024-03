Allerta Meteo, avanza la primavera e inizia la stagione dei temporali pomeridiani: attenzione al weekend

MeteoWeb

Schiarite sempre più ampie e temperature in costante aumento: è questa, in estrema sintesi, la situazione meteo attuale in Italia. Oggi la colonnina di mercurio ha raggiunto +20°C a Trento, Aosta, Domodossola, Desenzano del Garda e Olbia, +19°C a Roma, Torino, Bolzano, Ferrara, Terni, Verbania, Alessandria, Pordenone, Sondrio, Latina e Guidonia, +18°C a Milano, Palermo, Firenze, Catania, Cagliari, Novara, Reggio Calabria, Ferrara, Siracusa e Tivoli. Nei prossimi giorni farà ancora più caldo, in un contesto sempre più lontano dall’inverno e sempre più vicino alla primavera.

Con l’aumento delle temperature, però, sono in agguato i temporali pomeridiani: fenomeni convettivi che si sviluppano nelle zone interne provocando eventi meteo particolarmente estremi, seppur localizzati. In base agli ultimi aggiornamenti dai modelli, caratterizzeranno in modo importante il weekend soprattutto al Centro/Sud. Uno scenario che monitoreremo attentamente con ulteriori dettagli e approfondimenti nelle prossime ore.

