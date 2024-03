Allerta Meteo Campania: vento forte e mareggiate

MeteoWeb

La Protezione Civile della Regione Campania informa che a partire dalla mezzanotte su tutta la regione insisteranno venti localmente forti meridionali, con locali raffiche. Il Centro Funzionale ha dunque diramato una allerta meteo per vento forte e mare agitato lungo le coste esposte, con possibili mareggiate dalla mezzanotte fino alle 18 di domani, domenica 10 marzo. La Sala Operativa regionale raccomanda ai sindaci di monitorare il verde pubblico e le strutture esposte alle sollecitazioni dei venti e del moto ondoso nonché di attivare tutte le misure atte a prevenire e contrastare l’impatto dei fenomeni previsti.

