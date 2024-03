Allerta Meteo Campania: in arrivo temporali sulla fascia costiera

MeteoWeb

La Protezione Civile della Regione Campania, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale, ha diramato un’allerta meteo codice giallo per piogge e temporali valido dalle 8 alle 20 di domani, martedì 26 marzo, sulla fascia costiera dal litorale casertano fino al Sele e precisamente sulle zone di allerta 1 (Piana Campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana), 3 (Penisola Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno, Monti Picentini), 5 (Tusciano e Alto Sele). Su queste zone si prevedono precipitazioni, anche a carattere di intenso rovescio o temporale.

