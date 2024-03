Allerta Meteo Emilia Romagna: sotto osservazione le piene dei fiumi

MeteoWeb

Resta alta l’attenzione per il maltempo in Emilia Romagna. Attualmente non ci sono situazioni particolarmente preoccupanti e le previsioni lasciano presagire un esaurimento delle piogge. L’allerta meteo, quindi, rimane di colore arancione solo per la pianura reggiana e modenese dove sono attesi i passaggi delle piene dei fiumi, superiori alla prima soglia di criticità. Preoccupano anche le possibili frane nella fascia appenninica.

“Per la giornata di lunedì 11 marzo non sono previsti fenomeni meteorologici significativi ai fini dell’allertamento, tuttavia non si escludono rovesci sparsi di breve durata sulla catena appenninica. Nelle zone montane e collinari saranno possibili localizzati fenomeni franosi sui versanti caratterizzati da condizioni idrogeologiche particolarmente fragili, a seguito delle precipitazioni dei giorni precedenti e nelle aree interessate dai rovesci previsti”, si legge nel bollettino di allerta.

“Si prevede, inoltre, la propagazione delle piene in atto nei tratti vallivi dei fiumi del settore centro-occidentale della regione, con livelli superiori alla soglia 1 e prossimi a soglia 2. È previsto il transito della piena di Po nella pianura piacentino-parmense nella seconda metà della giornata, con livelli superiori alla soglia 1”, conclude il bollettino.

